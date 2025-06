L'initiative Pharmacy Innovation in Immunization Research Collaborative (PIIRC) permet de stimuler l'innovation en soutenant la recherche interdisciplinaire et la production de données probantes en contexte réel axées sur l'amélioration de l'accès, de l'administration et de l'éducation en matière de vaccins.

MISSISSAUGA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - GSK est fière d'annoncer un investissement de 300 000 $ dans la Pharmacy Innovation in Immunization Research Collaborative (PIIRC), une nouvelle initiative nationale menée par l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo. Cette initiative révolutionnaire reflète un engagement commun à élargir le rôle des pharmacies dans le paysage canadien de la vaccination et à améliorer l'équité de l'accès aux vaccins partout au pays.

La vaccination n'a jamais occupé une place si cruciale. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance vitale des vaccins et le rôle essentiel que les pharmaciens et les pharmacies jouent dans la santé publique. Les équipes des pharmacies ont administré plus de 20 millions de vaccins contre la COVID-19 au Canada seulement. Pourtant, il existe encore un potentiel inexploité pour tirer parti des quelque 11 000 pharmacies du pays en tant que carrefours communautaires accessibles pour élargir les services de vaccination. La PIIRC vise à combler cette lacune.

Lancée par le plus grand groupe de recherche clinique en pharmacie au Canada, la PIIRC permet de stimuler l'innovation en soutenant la recherche interdisciplinaire et la production de données probantes en contexte réel axées sur l'amélioration de l'accès, de l'administration et de l'éducation en matière de vaccins. Cette initiative réunit des chercheurs de l'Université de Waterloo, des collaborateurs nationaux et internationaux, des décideurs et des intervenants des soins de la santé et de l'industrie pour faire progresser les stratégies de vaccination en pharmacie.

« En tant que chef de file mondial dans le domaine des vaccins, GSK croit en l'utilisation de la science et des partenariats pour relever les défis mondiaux les plus urgents en matière de santé », déclare Michelle Horn, directrice médicale nationale de GSK Canada. « À titre de partenaire fondateur de la PIIRC, GSK investit non seulement dans la recherche, mais également dans l'avenir de l'administration des vaccins au Canada. Une administration qui se veut plus accessible, équitable et axée sur la communauté. »

Transformer la vaccination au moyen de l'innovation en pharmacie

L'objectif de la PIIRC est de repenser le rôle des pharmacies dans la vaccination, depuis l'administration des vaccins jusqu'à l'éducation, en passant par le suivi et la conception de systèmes de santé. Les domaines de recherche comprendront les actions suivantes :

Élargir le rôle des pharmaciens et des techniciens en pharmacie en tant qu'éducateurs, assistants et administrateurs de vaccins;

Surmonter les obstacles à l'accès, en particulier chez les résidents des milieux ruraux, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les autres populations mal desservies;

Exploiter les outils et technologies numériques en santé pour soutenir la prise de décisions cliniques et la sensibilisation ciblée;

Lutter contre la désinformation sur les vaccins au moyen de stratégies de communication et de ressources fondées sur des preuves à l'intention des professionnels de la santé;

Réaliser des analyses économiques pour examiner la rentabilité et la valeur des services de vaccination en pharmacie pour la santé publique;

Mettre en œuvre des méthodologies scientifiques pour garantir des solutions réussies et évolutives dans toutes les régions et auprès de toutes les populations.

Ce travail sera soutenu par la vaste expertise de l'École en recherche clinique en pharmacie, en conception de systèmes de santé, en économie de la santé, en politique publique, en science du comportement et en stratégies de communication.

« En tant que chef de file de la recherche clinique en pharmacie et de l'innovation en pharmacie communautaire, l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo continue de repousser les limites », déclare Andrea Edginton, directrice de la fondation Hallman de l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo. « La PIIRC est une évolution naturelle de notre travail dans le domaine de la vaccination, et le partenariat avec GSK permettra d'accélérer les percées qui amélioreront la santé publique au Canada et dans le monde. »

Au-delà du laboratoire

En plus de financer la recherche novatrice, l'investissement de GSK permettra également de :

Soutenir financièrement de nouveaux projets interdisciplinaires ayant des répercussions directes sur les politiques et les pratiques;

Former la prochaine génération de chercheurs en vaccination, y compris des doctorants en pharmacie, des étudiants diplômés et des agrégés de recherches;

Faciliter l'accès amélioré aux données en contexte réel des pharmacies afin de surveiller les taux de vaccination et de repérer les domaines dans lesquels intervenir;

Mettre en place un réseau de pharmacies communautaires engagées dans la recherche, la collecte de données et les projets pilotes;

Créer des activités régulières d'application des connaissances pour veiller à ce que la recherche soit diffusée aux intervenants de l'industrie, du gouvernement et de la communauté;

Soutenir la création d'un conseil consultatif qui comprend des représentants des sociétés pharmaceutiques et des sociétés d'assurance, des organismes de réglementation, des associations de pharmaciens et du public.

Harmonisation stratégique avec la santé publique et les politiques

L'investissement consenti soutient directement la Stratégie ontarienne en matière de sciences de la vie en démontrant le leadership du secteur privé dans le soutien des services communautaires de vaccination. En investissant dans des données probantes établissant comment les pharmacies peuvent aider à atteindre des objectifs plus vastes en matière de santé publique, notamment en ce qui concerne le déploiement futur des programmes de vaccination, contre le VRS par exemple, GSK joue un rôle essentiel pour faire progresser les résultats cliniques et l'élaboration de politiques.

« Notre soutien à la PIIRC ne consiste pas seulement à générer des données, il s'agit d'apporter une contribution significative à l'avenir des soins de santé », ajoute Michelle Horn, directrice médicale nationale de GSK Canada. « C'est avec fierté que GSK s'associe à l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo pour promouvoir des stratégies de vaccination novatrices axées sur les patients. Ces stratégies reflètent notre mission, qui consiste à prendre ensemble une longueur d'avance sur la maladie, et notre engagement à faire ce qui est bon pour les communautés et la santé publique. »

Pourquoi avoir choisi Waterloo et pourquoi investir maintenant?

L'esprit de collaboration de l'Université de Waterloo, ses partenariats externes et son engagement à avoir une incidence en font un endroit idéal pour la PIIRC. L'Université crée d'importantes possibilités de partenariats à incidence élevée qui comblent l'écart entre la recherche et la mise en application.

La PIIRC aide à façonner les politiques et guide la prise de décisions grâce à des données probantes exploitables en temps opportun qui reflètent la réalité des patients, des pharmaciens et des professionnels de la santé publique. L'investissement précoce et décisif de GSK consolide sa réputation de chef de file avant-gardiste dans le domaine de la pharmacie et de partenaire de choix pour faire progresser l'innovation dans le domaine des vaccins.

À propos de l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo

L'École de pharmacie de l'Université de Waterloo abrite le plus grand groupe de recherche clinique en pharmacie au Canada et est à l'avant-garde de l'innovation en pharmacie. Grâce à la recherche interdisciplinaire et à la collaboration du secteur, l'École fait progresser le rôle des pharmacies dans l'amélioration des systèmes de santé et des résultats cliniques pour les patients.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2024 et les résultats du T1 de 2025 de GSK.

