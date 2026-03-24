Mazda a remporté huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 de l'IIHS.

de l'IIHS. Mazda a reçu plus de prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 que toute autre marque.

2026 que toute autre marque. Mazda a remporté 99 prix de l'IIHS en matière de sécurité depuis 2008, dont 73 prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+.

RICHMOND HILL, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les véhicules Mazda se classent de nouveau parmi les plus sécuritaires sur la route, remportant huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 décernés par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), plus que toutes les autres marques automobiles. Il s'agit de la troisième année consécutive où Mazda domine l'industrie en obtenant le niveau le plus élevé de reconnaissance de l'IIHS, malgré des exigences d'essai de plus en plus strictes.

2026 IIHS MAZDA, À L'AVANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

« Mazda continue d'exceller en matière de sécurité grâce à huit modèles ayant remporté un prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS cette année, a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey. Ces modèles offrent aux consommateurs les meilleures caractéristiques de sécurité à divers prix. »

Le maintien de ce niveau de performance reflète la philosophie de sécurité de longue date de Mazda, qui consiste à comprendre les risques réels et à concevoir des véhicules pour aider à atténuer les dommages avant qu'ils ne surviennent. Guidée par une approche centrée sur l'humain et un engagement à réduire les blessures lors de la conduite quotidienne, la philosophie de Mazda cadre étroitement avec l'objectif plus vaste de l'IIHS qui vise à réduire les décès et les blessures sur les routes et à atteindre zéro accident mortel.

Le leadership de Mazda est renforcé par son bilan historique : 99 prix de l'IIHS en matière de sécurité depuis 2008, dont 73 prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+, ce qui illustre près de deux décennies d'amélioration continue de l'ingénierie de la sécurité.

Les critères d'admissibilité de l'IIHS pour 2026 sont axés sur l'amélioration de la prévention des collisions avec les piétons, une meilleure protection des occupants du siège arrière et des performances améliorées en matière d'évitement des collisions. En réponse, Mazda dote chaque nouveau véhicule de technologies éprouvées d'évitement des collisions en tant qu'équipement de série, notamment :

Surveillance des angles morts

Système d'alerte de circulation transversale à l'arrière

Système intelligent d'aide au freinage (freinage d'urgence automatique)

Avertissement de sortie de voie

Mazda est fière de fournir cette technologie à des prix accessibles. Le PDSF de départ de la Mazda3 est de 25 250 $ et le PDSF de départ du tout nouveau Mazda CX-5 2026 est de 36 300 $, ce qui renforce le fait que la sécurité avancée n'est pas liée à un prix supérieur.

« Nous sommes d'accord avec l'IIHS pour dire que la sécurité n'est pas synonyme de coût élevé. Notre engagement est de veiller à ce qu'une protection avancée demeure accessible tout en offrant l'expérience de conduite engageante pour laquelle Mazda est reconnue, a déclaré Jennifer Morrison, directrice de la stratégie de sécurité des véhicules, Mazda North American Operations. L'obtention de huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ montre ce qui se passe lorsque vous demeurez fidèle à votre philosophie : la conduite demeure attrayante et les familles demeurent protégées. »

Les modèles Mazda MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026

Mazda3

Mazda3 Sport

CX-30

CX-50

CX-70 MHEV

CX-70 PHEV

CX-90 MHEV

CX-90 PHEV

Pour en savoir plus sur les prix de l'IIHS 2026, visitez www.iihs.org. Pour en savoir plus sur la sécurité évoluée à Mazda, visitez le site Web Mazda.ca.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

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