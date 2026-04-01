Les modèles CX-5, MX-5, CX-70 et CX-30 poursuivent sur leur lancée au premier trimestre; Mazda remportant huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 de l'IIHS

RICHMOND HILL, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré des ventes totalisant 5 563 véhicules en mars, soit une baisse de 23,1 % par rapport à mars 2025, avec des ventes annuelles de 15 153 véhicules, en baisse de 8,4 % par rapport à l'année précédente.

Mars a marqué l'arrivée du tout nouveau CX-5 2026 chez les détaillants Mazda partout au pays, présentant la troisième génération du modèle populaire de Mazda avec plus d'utilité, une conception Kodo évoluée et les caractéristiques de sécurité les plus standards parmi tous les modèles Mazda au Canada.

Au cours du même mois, l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a publié les prix Top Safety Pick 2026 de l'IIHS. Pour la troisième année consécutive, les véhicules Mazda se classent de nouveau parmi les plus sécuritaires sur la route, remportant huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 de l'IIHS, le nombre de prix le plus élevé parmi toutes les marques automobiles.

FAITS SAILLANTS DE MARS 2026 ET DU T1 :

Le tout nouveau CX-5 2026 est arrivé dans les salles d'exposition; les ventes de CX-5 ont augmenté de 8,7 % en mars et sont en hausse de 20,0 % par rapport à l'année précédente.

est arrivé dans les salles d'exposition; les ventes de CX-5 ont augmenté de en mars et sont en hausse de par rapport à l'année précédente. Les ventes de MX-5 ont bondi avec la demande du début du printemps, en hausse de 182,5 % en mars et de 59,8 % au premier trimestre.

ont bondi avec la demande du début du printemps, en hausse de en mars et de au premier trimestre. Le CX-70 a établi une nouvelle référence en mars, en hausse de 4,0 % pour le mois et de 40,0 % pour l'année.

a établi une nouvelle référence en mars, en hausse de pour le mois et de pour l'année. Le CX-30 a affiché une forte croissance de 21,4 % au premier trimestre.

a affiché une forte croissance de au premier trimestre. Mazda a remporté huit prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2026 de l'IIHSuit, le nombre de prix le plus élevé parmi toutes les marques automobiles.



Mars Mars Glissement annuel Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Glissement annuel

2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Mazda3 754 1 052 -28,3 % 2 030 2 442 -16,9 % MX-5 113 40 182,5 % 155 97 59,8 % Voitures de tourisme 867 1 092 -20,6 % 2 185 2 539 -13,9 % MX-30 0 7 -100,0 % 0 10 -100,0 % CX-30 1 273 1 421 -10,4 % 3 736 3 077 21,4 % CX-5 2 228 2 050 8,7 % 6 104 5 088 20,0 % CX-50 68 1 437 -95,3 % 162 3 222 -95,0 % CX-70 363 349 4,0 % 1 099 785 40,0 % CX-90 764 881 -13,3 % 1 867 1 817 2,8 % Camions légers 4 696 6 145 -23,6 % 12 968 13 999 -7,4 % MAZDA - TOTAL 5 563 7 237 -23,1 % 15 153 16 538 -8,4 %















À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

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