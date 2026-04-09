Plus de 3,4 millions de dollars versés à des organismes de bienfaisance et à des initiatives locales par l'entremise du programme Personnalités légendaires depuis 2021

Dons dirigés par les détaillants répondant à un large éventail de besoins communautaires à l'échelle nationale

Financement d'initiatives visant à joindre les particuliers, les familles et les collectivités partout au Canada

RICHMOND HILL, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. est fière de souligner l'impact de son programme Personnalités légendaires Mazda, qui a généré plus de 3,4 millions de dollars en dons communautaires depuis son lancement en 2021. Grâce au programme Personnalités légendaires Mazda, les détaillants de Mazda partout au Canada sont en mesure de faire des dons à des organismes de bienfaisance locaux et à des programmes communautaires qui répondent aux besoins des collectivités qu'ils servent.

Conformément aux priorités en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) de Mazda Canada, les détaillants sont invités à envisager des initiatives axées sur les jeunes, l'éducation et le bien-être, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour soutenir des causes importantes pour leurs collectivités.

Par conséquent, par l'entremise du programme Personnalités légendaires Mazda, Mazda Canada et ses détaillants ont versé des dons de bienfaisance à un large éventail d'initiatives locales, notamment :

des programmes de perfectionnement et de formation pour les jeunes

la sécurité alimentaire et l'accès aux services essentiels

des initiatives en matière de santé et d'accessibilité

un soutien aux populations vulnérables et mal desservies

« Chez Mazda, notre responsabilité envers les collectivités que nous servons va au-delà de toute initiative », a déclaré Amy Fleming, présidente et chef de la direction de Mazda Canada. « Le programme Personnalités légendaires Mazda permet à nos détaillants d'investir directement dans des causes locales qu'ils connaissent et en lesquelles ils ont confiance, ce qui contribue à faire en sorte que nos dons de bienfaisance aient un impact significatif et durable. »

Le programme Personnalités légendaires Mazda souligne l'engagement de Mazda Canada à renforcer les collectivités, ainsi que l'accent plus large mis par l'entreprise sur l'accès à l'éducation grâce à des partenariats nationaux avec Passeport pour ma réussite et Indspire.

Pour en savoir plus sur le programme Personnalités légendaires Mazda, visitez mazda.ca.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]; Krista Tzanopoulos, Mazda Canada Inc., [email protected]