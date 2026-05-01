Les CX-5, CX-90 et MX-5 affichent une croissance annuelle

RICHMOND HILL, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes totalisant 6 117 unités pour le mois d'avril, ce qui représente une baisse de 26,7 % comparativement à avril 2025. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 21 270 unités, ce qui représente une baisse de 14,5 % par rapport à la même période en 2025.

Le nouveau CX-5 2026, maintenant en salle d'exposition, a livré une solide performance en avril et renforcé la gamme des véhicules multisegments de Mazda. Le CX-90 et le MX-5 ont également réalisé des gains importants, contribuant à atténuer la faiblesse générale du marché.

FAITS SAILLANTS D'AVRIL 2026 :

Avec l'arrivée du nouveau CX-5 2026 en salle d'exposition, les ventes ont augmenté de 5,2 % par rapport à avril 2025.

Les ventes du CX-90 ont augmenté de 1,1 %, dépassant le record établi en avril dernier.

Le MX-5 a maintenu son élan printanier, affichant une hausse annuelle de 98,3 %.



Avril Avril Glissement

annuel Depuis le début de

l'année Depuis le début de

l'année Glissement

annuel

2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Mazda3 780 1 157 -32,6 % 2 810 3 599 -21,9 % MX-5 115 58 98,3 % 270 155 74,2 % Voitures de tourisme 895 1 215 -26,3 % 3 080 3 754 -18,0 % MX-30 0 0 0,0 % 0 10 -100,0 % CX-30 1 514 1 618 -6,4 % 5 250 4 695 11,8 % CX-5 2 694 2 562 5,2 % 8 798 7 650 15,0 % CX-50 6 1 479 -99,6 % 168 4 701 -96,4 % CX-70 381 852 -55,3 % 1 480 1 637 -9,6 % CX-90 627 620 1,1 % 2 494 2 437 2,3 % Camions légers 5 222 7 131 -26,8 % 18 190 21 130 -13,9 % MAZDA - TOTAL 6 117 8 346 -26,7 % 21 270 24 884 -14,5 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]