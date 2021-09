« Ce fut une autre année éprouvante, et nous voulions offrir aux Canadiens une source de réconfort et de réjouissance cet automne », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « C'est également l'occasion pour nous de célébrer nos invités et de les remercier en leur offrant une deuxième chance de participer au concours cette année, où ils pourront gagner un prix chaque fois. »

Les invités gagneront un prix à révéler pour chaque achat admissible - la plupart des boissons chaudes ou froides, les Timatin et wraps-matins -, pourvu qu'ils numérisent leur carte FidéliTim de plastique ou leur code sur l'appli.

Les invités qui possèdent une carte FidéliTim de plastique doivent créer un compte à l'aide d'une adresse courriel active et associer leur carte en ligne pour pouvoir révéler leurs prix sur le site Web de Déroule pour gagner. Les invités ayant une carte FidéliTim de plastique non associée peuvent tout de même accumuler des prix à révéler, qu'ils pourront révéler après avoir créé un compte en ligne et y avoir associé leur carte.

Cette édition du concours Déroule pour gagner offre plus de prix que jamais, y compris près de 12 millions de cafés et 4 millions de beignes, 45 000 Cartes Tim de 25 $, et des points FidéliTim. Les autres prix à gagner sont les suivants :

10 véhicules Volkswagen Taos Highline 2022

Séjours de 6 nuitées dans un établissement Hilton ® à l'une des destinations sélectionnées, comme Hawaï, le Mexique, la République dominicaine, la Barbade et bien d'autres, et escapades de 2 nuitées dans n'importe quel établissement Hilton ® - Total de 160 prix Hilton ®

à l'une des destinations sélectionnées, comme Hawaï, le Mexique, la République dominicaine, la Barbade et bien d'autres, et escapades de 2 nuitées dans n'importe quel établissement Hilton - Total de 160 prix Hilton 100 cartes-cadeaux prépayées American Express MD de 1 000 $

de 1 000 $ Téléphones intelligents Samsung Galaxy S21 5G et Galaxy Watch4 - Total de 300 prix Samsung

Consoles Xbox Series S et jeux vidéo Forza Horizon 5 Édition Standard - Total de 1 050 prix Xbox et Forza

750 casques d'écoute Skullcandy Crusher Evo™ avec basses sensorielles

1 000 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 100 $

300 cartes d'approvisionnement en carburant Parkland de 100 $ valables aux stations d'essence Pioneer, Ultramar, Chevron et Fas Gas

Cartes Cineplex ® « Des films pour un an », billets d'admission générale et codes pour la location de films numériques - Total de 125 050 prix Cinexplex ®

« Des films pour un an », billets d'admission générale et codes pour la location de films numériques - Total de 125 050 prix Cinexplex 200 000 abonnements de 3 mois à la chaîne sportive de diffusion en continu SN NOW

Abonnement d'un an à Crave avec HBO, Starz et Super Écran, et codes promotionnels de 10 $ - Total de 100 010 prix Crave

Codes promotionnels numériques de 20 $ et codes promotionnels offrant un rabais de 40 % sur le site Skullcandy.ca - Total de 4 500 000 prix de codes promotionnels Skullcandy.ca

20 000 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 20 $

Abonnements d'un an et de trois mois à The Athletic - Total de 201 000 prix The Athletic

Pour connaître tous les détails et les règlements du concours, visitez le site deroulepourgagner.ca. Déroule pour gagner commence le 20 septembre et se termine le 17 octobre. Tous les prix doivent être révélés au plus tard le 3 novembre.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

