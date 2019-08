Pour la 19e année, Hydro Ottawa déploie beaucoup d'énergie pour offrir un plaisir accessible à la Foire de la capitale

Faits en bref

De l'animation en direct, du karaoké, un mini-zoo, un barbecue et des manèges sont au programme de cette journée très particulière.

Les invités vivent l'exaltation de la foire, mais des bénévoles les aident à monter dans les manèges et à en descendre, la foule est peu nombreuse et les manèges tournent à vitesse réduite.

Plus de 40 employés d'Hydro Ottawa donnent bénévolement de leur temps pour assurer la sécurité et le bien-être des invités pendant l'activité. En plus d'aider à diriger la circulation, ils préparent et servent le dîner.

Citation

« La Journée des besoins spéciaux est une activité qui nous tient à cœur à Hydro Ottawa. Chaque année, nos employés bénévoles pour l'occasion attendent cette activité avec impatience. Ils font vivre à nos invités et à leurs accompagnateurs une expérience tout à fait inoubliable grâce à l'accès exclusif à la foire. Si l'on se fie à tous les visages souriants que nous observons un peu partout sur le terrain, cette journée a une incidence considérable sur la collectivité. Merci à la Foire de la capitale d'être un partenaire aussi formidable! »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa



Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

