Pour l'avenir du Canada : offrir plus d'électricité renouvelable, abordable et fiable à la population albertaine

CALGARY, AB, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Au 21e siècle, un réseau électrique fiable capable de fournir de l'énergie propre à bon coût est le cœur d'une économie puissante. Déjà, pas moins de 80 % de l'électricité produite aujourd'hui au Canada provient de sources propres comme les énergies hydraulique, éolienne, solaire et nucléaire, ce qui motive en bonne partie les investissements privés dans les travailleurs et les entreprises d'ici. En développant l'électricité propre, on crée de nouveaux débouchés tout en améliorant le sort des travailleurs et des familles, qui économisent sur leurs factures d'énergie.

Le député George Chahal a annoncé aujourd'hui l'investissement de plus de 152 millions de dollars au total dans neuf projets d'électricité propre en Alberta dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE). Ces projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne et d'amélioration des infrastructures d'électricité favoriseront, en Alberta, un approvisionnement fiable et abordable en électricité propre, un secteur stratégique pour la croissance économique. En outre, une fois réalisés, ces projets devraient permettre annuellement d'éviter le rejet d'environ 760 000 tonnes d'émissions nuisibles de carbone et de produire assez d'électricité pour alimenter plus de 170 000 habitations - c'est plus qu'en comptent les villes de Red Deer, de Lethbridge, d'Airdrie et de Fort McMurray réunies.

Dans le contexte actuel, où la demande d'électricité est en pleine croissance, nous avons l'occasion de fournir à nos collectivités et au monde entier une énergie propre, abordable et fiable, ce qui représente une solution gagnante « sur toute la ligne » pour les travailleurs, pour le portefeuille et pour l'environnement. Soucieux de réduire la pollution liée aux gaz à effet de serre pendant que l'économie croît et que l'inflation s'atténue, le gouvernement du Canada entend saisir cette occasion en concertation avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, l'industrie et les travailleurs, et ce, en vue de bâtir une économie florissante porteuse de bons emplois tout en veillant à préserver un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants.

« L'énergie renouvelable s'impose de plus en plus comme un choix rentable et permet de fournir de l'électricité à des tarifs des plus abordables. Quand les gouvernements le comprennent et investissent dans de bons projets qui créent de bons emplois, stimulent l'investissement dans notre économie et assainissent l'air, tout le monde gagne. Depuis toujours, les travailleurs albertains fournissent de l'énergie qui fait tourner notre économie et, grâce à des investissements comme celui d'aujourd'hui, ils continueront assurément de le faire. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les énergies propres et renouvelables peuvent offrir d'énormes possibilités économiques en Alberta, mais seulement si nous créons les conditions et fournissons les aides nécessaires à leur développement. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret des investissements considérables que nous faisons en Alberta pour réaliser des projets d'énergie propre et créer du même coup de bons emplois syndiqués dans la classe moyenne. En coopérant, nous pourrons saisir cette occasion de bâtir une économie florissante et durable pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Albertains jouent un rôle moteur dans l'économie en l'alimentant en électricité propre, en hydrogène, en pétrole et gaz et en minéraux critiques. L'économie des Prairies est une importante source d'activité économique au Canada puisqu'elle est à l'origine de près du quart de notre produit intérieur brut. Des investissements comme les 152 millions de dollars injectés aujourd'hui en Alberta encouragent la production d'électricité propre, aident les gens à économiser et musclent notre économie. »

George Chahal

Député de Calgary Skyview

« Propriété exclusive de la Première Nation Montana, le parc solaire de 22 mégawatts de Killarney Lake est un projet économique conforme à nos valeurs traditionnelles et à notre rôle de gardiens de l'environnement. Il a permis d'augmenter la participation de notre communauté à l'économie de l'énergie propre de manière significative en produisant de l'énergie à échelle industrielle tout en ouvrant des possibilités de carrière et des débouchés économiques aux membres de la Première Nation Montana. »

Jesse Currie

Directeur des opérations, MFN Management Inc.

« Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada, nous donnons un élan au leadership autochtone dans le secteur des énergies renouvelables. Notre attachement à la création de partenariats équitables a joué un rôle déterminant dans la réussite de projets comme le parc solaire Tilley et maintenant le parc solaire de la Première Nation de Paul, tous deux dirigés et détenus majoritairement par des Autochtones. En concertation avec nos partenaires des communautés autochtones, nous sommes déterminés à forger un avenir durable. »

Firman Latimer

Fondateur et directeur général, First Nation Power Development Inc. (FNpower)

« Nous sommes fiers de mener à terme le projet d'énergie solaire Big Sky, qui permet de produire de l'énergie renouvelable de manière responsable tout en générant d'importantes retombées pour la population locale. En plus de fournir de l'énergie propre sur un site compatible avec les utilisations locales du territoire, le parc solaire rapporte déjà plus de 800 000 $ par an en impôts à l'échelle locale, ce qui double presque les recettes du district municipal Acadia n° 4. En outre, il verse chaque année 50 000 $ dans un fonds d'aide à la collectivité et fournit des emplois locaux permanents et des contrats pour des services comme la gestion de la végétation et l'entretien de routes. Nous nous réjouissons de cette aide importante du gouvernement fédéral, qui souligne l'utilité des partenariats pour tracer un avenir énergétique propre au Canada. »

Peter Clibbon

Vice-président principal, Développement, Renewable Energy Systems Canada Inc.

« Je remercie Ressources naturelles Canada de soutenir financièrement le projet d'énergie solaire Sadee dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification, qui donne aux entrepreneurs autochtones l'occasion de contribuer véritablement à la transition énergétique. Une fois mis en service, notre parc solaire ajoutera 28 gigawattheures d'énergie propre au réseau électrique albertain chaque année. »

Jasper Lamouelle

Directeur général, It'oa Energy

« Le projet d'énergie solaire Gleichen est une collaboration entre la Nation crie d'Ermineskin et TIU Canada, que le gouvernement du Canada soutient dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification. Il représente un investissement total de plus de 30 millions de dollars dans l'énergie renouvelable pour la région et permettra de distribuer plus de 13 mégawatts d'énergie propre et renouvelable aux collectivités des environs du hameau de Gleichen, dans le sud-est de l'Alberta. La communauté, mais aussi la province et l'ensemble du pays profiteront des retombées économiques et environnementales de ce partenariat exceptionnel. »

Daniel Visser

Directeur national, TIU Canada

« Le parc éolien Wild Rose 2 représente un magnifique exemple de leadership, autant de la part de Capstone que de RNCan, pour l'essor de la transition énergétique et la création de partenariats avec les secteurs public et privé. Ce projet permettra aux gouvernements et aux entreprises d'offrir une énergie propre et renouvelable, essentielle à l'atteinte de leurs cibles climatiques. Une fois en service, ce parc éolien sera la plus grande installation de notre flotte et fournira suffisamment d'électricité pour alimenter 90 000 foyers albertains chaque année, ce qui contribuera grandement aux objectifs de décarbonation de Pembina Pipeline et de la Ville d'Edmonton. Le soutien apporté par RNCan est très apprécié. »

David Eva, PDG

Capstone Infrastructure Corporation

« Il est essentiel de réunir une diversité d'acteurs pour stimuler l'innovation et le développement durable. Au Canada, la collaboration avec les intervenants autochtones et RNCan met en lumière l'importance de la réconciliation et de l'échange de connaissances. Ces efforts donnent aux peuples autochtones les moyens d'agir et permettent d'allier sagesse traditionnelle et pratiques modernes. Ensemble, nous édifions un avenir sûr et prospère pour tous, ce qui montre que les partenariats et la réconciliation sont des processus dynamiques porteurs de changements. »

Jody Linklater

PDG, Clean Communities Corp

« Les investissements annoncés aujourd'hui renforcent la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale en garantissant que la population et les entreprises d'ici aient accès à un moteur de croissance essentiel - une énergie abordable, propre et fiable. »

Vittoria Bellissimo

PDG, Association canadienne de l'énergie renouvelable

Le financement fédéral de ces projets provient du programme ERITE, qui dispose d'environ 4,5 milliards de dollars pour développer le réseau dans un souci de durabilité, d'abordabilité et de fiabilité en soutenant le déploiement de la modernisation du réseau, du stockage d'énergie et de la production d'électricité sans émission dans toutes les régions du pays.



Depuis 2021, ERITE a approuvé des fonds pour 72 projets, qui ont assuré le déploiement d'une nouvelle capacité de production d'énergie renouvelable d'environ 2 700 mégawatts, ce qui permettra d'éviter le rejet de plus de 3,1 mégatonnes d'équivalent CO 2 par année.





par année. Les annonces d'aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité d'investissements antérieurs effectués par le gouvernement du Canada dans la province, dont les 175 millions de dollars annoncés en septembre 2023 pour 12 projets d'énergie propre en Alberta .





dans la province, dont les 175 millions de dollars annoncés en septembre 2023 pour 12 projets d'énergie propre en . Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies présente une vision d'une économie verte dans les Prairies qui est prospère et durable et qui profite à tout le monde. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement fédéral à renforcer la coordination entre les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et à collaborer plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur les priorités afin de saisir de nouvelles possibilités dans le cadre de la transition vers un avenir carboneutre.





Partout au Canada , les producteurs d'électricité bénéficieront de plus de 60 milliards de dollars d'aides fédérales au cours de la prochaine décennie pour construire les réseaux électriques du 21 e siècle.





, les producteurs d'électricité bénéficieront de plus de 60 milliards de dollars d'aides fédérales au cours de la prochaine décennie pour construire les réseaux électriques du 21 siècle. Tous les pays du G7 se sont engagés à bâtir un réseau carboneutre comme mesure fondamentale favorisant la mise en place d'économies carboneutres d'ici 2050.





L'électrification permet aux familles d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie, notamment en conduisant des véhicules hybrides ou en installant des thermopompes quatre saisons dont les coûts de fonctionnement sont moins élevés. Ces technologies économiques sont soutenues par des incitatifs à l'achat et des programmes de remises du gouvernement du Canada , ce qui contribue à mettre des centaines de dollars de plus dans les poches des familles canadiennes chaque mois.

