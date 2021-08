Pour compléter le réseau des services de garde, il faut aider les travailleuses !

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce d'ajout de places en service de garde dans la région de Québec rappelle l'urgence d'améliorer les conditions des travailleuses pour attirer et retenir le personnel, selon la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« De plus en plus, le gouvernement est forcé de reconnaître les problèmes du réseau des services de garde éducatifs. Partout au Québec, il faut créer des places de CPE et de milieux familiaux régis pour répondre aux besoins des familles. Mais pour que ce soit un succès, ça va prendre des travailleuses en grand nombre. Et à l'heure actuelle, on peine à attirer et retenir les gens parce que les conditions sont insatisfaisantes. Il est grand temps de donner un coup de barre pour valoriser et reconnaître le travail du personnel », explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

La FSSS-CSN souhaite de plus que les places créées le soient entièrement dans les CPE et les milieux familiaux régis et subventionnés, là où la qualité des services est le plus au rendez-vous. En ce qui concerne les conditions des travailleuses, la FSSS déplore les offres insuffisantes du gouvernement dans la négociation des CPE. La FSSS rappelle sa volonté de régler rapidement cette négociation pour mettre fin à la pénurie dans ce secteur. « Pour arriver à compléter le réseau, le gouvernement Legault doit utiliser en priorité la compensation fédérale pour régler les deux problèmes majeurs du manque de places et des conditions déficientes des travailleuses », de conclure Lucie Longchamps.

