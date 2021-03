Ces pièces exclusives seront offertes sur la boutique en ligne de pinktartan.ca dès le 8 mars 2021. Une partie des recettes sera versée à Dress for Success Canada Foundation, une organisation à but non lucratif qui fournit des vêtements professionnels à des femmes à faible revenu pour les soutenir dans leur processus de recherche d'emploi et d'entrevue d'embauche.

« L'objectif du projet Habiller la confiance en soi de She's Mercedes est de susciter des conversations sur la façon dont les femmes acquièrent et expriment leur confiance en elles », explique Virginie Aubert, vice-présidente du marketing de Mercedes-Benz Canada. « Cette collaboration nous a permis de travailler avec trois Canadiennes accomplies qui nous ont raconté leur quête de confiance et nous ont expliqué comment leur style unique les aide à exprimer cette confiance. Nous espérons que leurs histoires inspireront les femmes de partout au pays à se questionner sur la source de leur propre confiance, à explorer de nouvelles façons de s'exprimer et à permettre à d'autres femmes de se dépasser. »

« Utiliser le style pour aider les femmes à se sentir confiantes et fortes a toujours été au cœur de ma philosophie du design », déclare Newport-Mimran. « Le projet Habiller la confiance en soi de She's Mercedes m'a permis d'exploiter cette passion tout en développant des créations qui reflètent la vision, la force et la confiance de chacune de ces femmes. Je suis ravie de présenter cette collection importante, et fière qu'un pourcentage des ventes soit versé à Dress for Success Canada Foundation. »

Afin de mettre en valeur la collection Habiller la confiance en soi de She's Mercedes, Mitsou, Melissa et Stacey ont été immortalisées avec leur « power suit » par la photographe canadienne de renommée internationale Caitlin Cronenberg.

Pour l'illustrer les conseils et le soutien qu'elles transmettent à la prochaine génération de femmes de tête, mais aussi le pouvoir de la solidarité féminine au sens large, Gélinas, Grelo et McKenzie ont offert le tailleur qui les représente à une femme de leur vie. Dans la série d'images et de contenus qui en résulte, accessible à www.mercedes-benz.ca/fr/powersuit, le « power suit » symbolise une dose additionnelle de confiance en soi.

« L'objectif de la plateforme She's Mercedes est de rassembler et d'inspirer des femmes de pouvoir », déclare Aubert. « Nous sommes honorés que ces Canadiennes incroyables aient contribué à cette initiative, et nous sommes impatients de partager cette collection - et cette campagne - avec les femmes d'un océan à l'autre. »

À propos de She's Mercedes

Conçue par Mercedes-Benz dans le but de célébrer et de rassembler les femmes de tête, la plateforme She's Mercedes mise sur le pouvoir, la confiance et l'innovation pour inspirer les femmes à se dépasser.

À propos de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des images en haute résolution ou des demandes d'entrevue, veuillez contacter : Erika Ceddia, Pomp & Circumstance PR : [email protected], 647-444-0795; Anna Woodmass, Pomp & Circumstance PR : [email protected], 613-363-7361; Sinead Brown : [email protected]

Liens connexes

www.mercedes-benz.ca