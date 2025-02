« La meilleure façon de vraiment comprendre ce qui fait d'une Mercedes-Benz une Mercedes-Benz est de faire l'expérience de nos véhicules incroyables en personne », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « De voitures d'époque présentées dans le cadre de l'exposition Cobble Beach Classics à des essais routiers, en passant par une exposition interactive de notre gamme de produits actuels, nous sommes ravis d'immerger les visiteurs dans l'univers de Mercedes-Benz et de montrer les nombreuses façons dont nous offrons une conduite de luxe. »

_________________________________ 1 G-TURN est une fonction hors route qui doit seulement être utilisée sur des surfaces meubles ou à faible frottement, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour que le véhicule puisse tourner. Le conducteur doit vérifier les alentours et la surface avant d'entamer la manœuvre. Veuillez consulter le Manuel du propriétaire pour des avertissements importants et des informations supplémentaires.



Faisant sa première canadienne au Salon de l'auto : la toute nouvelle Mercedes-Benz G 580 avec technologie EQ

Nouvelle variante de la Classe G - rejoignant la Mercedes-Benz G 550 et la Mercedes-AMG G 63 - la toute nouvelle Mercedes-Benz G 580 avec technologie EQ est la première version entièrement électrique du légendaire tout-terrain G. Elle représente une fusion harmonieuse de tradition et de technologie avant-gardiste.

Restant fidèle à son emblématique héritage hors route, la toute nouvelle Classe G électrique présente la silhouette distinctive et les éléments de design uniques de la série de modèles. Pour incorporer l'entraînement électrique, l'équipe chargée de sa conception a modifié et renforcé le robuste cadre de châssis en échelle tout en y intégrant une batterie lithium-ion à haute tension d'une capacité utilisable de 116 kWh. Cela garantit un centre de gravité bas en vue d'optimiser les performances. De plus, le G 580 est doté d'une suspension avant indépendante à double triangulation et d'un essieu arrière solide nouvellement mis au point.

Situés près des roues, les quatre moteurs électriques à commande individuelle produisent une puissance combinée de 579 ch. De concert avec la démultiplication tout-terrain LOW RANGE (gamme basse) sélectionnable, ils permettent d'offrir des caractéristiques de conduite uniques et des fonctions exclusives, notamment la fonction particulière appelée « G-TURN », qui permet au VUS d'effectuer une rotation complète de 360 degrés tout en restant sur place.

La toute nouvelle Mercedes-Benz G 580 avec technologie EQ s'enorgueillit aussi de performances hors route impressionnantes : elle peut en effet gravir une pente de 100 % (45 degrés) sur des surfaces appropriées. Au Salon de l'auto, cette capacité est démontrée à l'aide d'un présentoir percutant de 11,5 pieds de haut recréant un paysage montagneux dans le kiosque de Mercedes-Benz.

Cela se voit immédiatement que la toute nouvelle Classe G électrique fait partie de la série de modèles pérenne. Plusieurs éléments de design démarquent la variante tout électrique des G 550 et G 63 AMG. Parmi eux figurent un capot légèrement surélevé, des passages de roues arrière à rideaux d'air et un nouveau revêtement des montants A - contribuant tous à optimiser l'aérodynamisme. Un becquet sur le bord du toit accroît encore davantage l'efficacité.

Présentoirs de véhicules et expositions interactives supplémentaires dans l'espace Mercedes-Benz

Outre le G 580 avec technologie EQ, l'espace Mercedes-Benz inclura une gamme de véhicules mettant en vedette les marques spécialisées Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach.



Mercedes-Benz continue à offrir aux clients le luxe du choix grâce à une gamme variée de groupes motopropulseurs : des modèles à moteur à combustion interne, des hybrides rechargeables (VEHR) et des véhicules électriques à batterie (VEB).

En plus d'admirer les expositions statiques de véhicules dans le kiosque de Mercedes-Benz au niveau 300, les visiteurs pourront se glisser au volant d'un VUS Mercedes-Benz EQE 500, mis à disposition pour des essais routiers sur la piste d'essai des VE au niveau 800. C'est aussi là qu'auront lieu des démonstrations de la fonction G-TURN de la Classe G électrique à 18 h et 19 h les 14, 15, 16, 17, 21 et 22 février.

En outre, Fourgons Mercedes-Benz va exposer un eSprinter 2025, la nouvelle variante tout électrique du populaire fourgon Sprinter, ainsi qu'un Sprinter qui a été aménagé en fourgonnette de camping haut de gamme par NOMAD VANZ.

L'expérience Propulser votre avenir au Salon international de l'auto du Canada

Mercedes-Benz Canada aide à libérer le potentiel de jeunes à travers le pays grâce à Propulser votre avenir, un partenariat continu avec Grands Frères Grandes Sœurs (GFGS) du Canada. Comptant près de 100 agences locales à l'échelle nationale, GFGS facilite les relations de mentorat entre des enfants canadiens âgés de 7 à 18 ans (les Petits) et des mentors bénévoles adultes ayant suivi une formation (les Grands).

Les Grands et les Petits sont encouragés à trouver des activités gratuites dont ils peuvent profiter ensemble, mais le climat hivernal peut rendre cela difficile. Pour aider à pallier ce problème, le Salon de l'auto et Mercedes-Benz vont accueillir des jumelages de six organismes de GFGS basés en Ontario, les faisant bénéficier d'une expérience Mercedes-Benz exclusive et gratuite au Salon.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir Grands Frères Grandes Sœurs et de contribuer à créer des relations de mentorat qui libèrent le pouvoir et le potentiel des jeunes. Dans le cadre de ce partenariat continu, c'est un privilège d'accueillir des Grands et des Petits au Salon de l'auto », déclare Andreas Tetzloff. « Comme beaucoup de mes collègues dans l'industrie automobile, j'ai commencé par être un enfant qui adorait les voitures. C'est formidable de pouvoir donner quelque chose en retour à la prochaine génération de passionnés. »

« Le mentorat, c'est comme apprendre à conduire. Au début, ça peut être un peu intimidant. Puis, une fois que vous le maîtrisez, votre monde s'ouvre à tant de possibilités. Nous sommes fiers de nous associer à Mercedes-Benz Canada pour attirer des mentors bénévoles potentiels afin qu'ils puissent inspirer des enfants à atteindre leur potentiel », dit Jill Zelmanovits, cheffe de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 230 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 484 véhicules en 2024.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

