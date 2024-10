Offrant une autonomie tout électrique impressionnante de 87 kilomètres 1 , le nouveau VUS Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 2025 se démarque de la concurrence et fait figure de référence dans sa catégorie.

Arrivant chez les concessionnaires canadiens durant le 4e trimestre de 2024

MISSISSAUGA, ON, le 18 oct. 2024 /CNW/ - S'enorgueillissant d'une autonomie tout électrique de 87 kilomètres1, le nouveau VUS Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC fait figure de référence dans sa catégorie en offrant l'équilibre optimal entre efficacité électrique et autonomie étendue pour les longs trajets. Le système hybride sophistiqué comprend un moteur électrique de 134 ch et une batterie de 24,8 kWh de façon à produire une puissance combinée allant jusqu'à 313 ch et un couple combiné pouvant atteindre 406 lb-pi. Il offre une expérience de conduite électrique exceptionnelle avec une autonomie électrique allant jusqu'à 87 km selon l'EPA1, rendant la plupart des déplacements quotidiens plus flexibles et plus économiques en permettant de rouler en mode entièrement électrique, sans avoir besoin de recourir au moteur à combustion interne. Optimisant encore davantage l'efficacité, le programme de conduite « Hybride » donne la priorité à la propulsion électrique dans les situations de conduite les plus adaptées, par exemple lors de la conduite en ville. En option, la capacité de recharge en CC de 60 kW permet de pleinement recharger la batterie en seulement 30 minutes2.

Offrant une autonomie tout électrique impressionnante de 87 kilomètres, le nouveau VUS Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 2025 se démarque de la concurrence et fait figure de référence dans sa catégorie. Arrivant chez les concessionnaires canadiens durant le 4e trimestre de 2024. (Cette image montre le modèle européen) (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

Conformément à la gamme plus large de VUS GLC, la structure d'offre simplifiée du nouveau modèle hybride rechargeable propose la Finition de série, la Finition exclusive et la Finition suprême, chacune offrant une variété de caractéristiques de confort et de technologies de pointe. Le généreux niveau d'équipement de série comprend une suspension à nivellement automatique, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, KEYLESS-GO® et KEYLESS-START®, un coussin gonflable entre les sièges avant et bien plus encore. Le GLC 350e est également doté du nouveau système d'infodivertissement MBUX (Expérience utilisateur Mercedes-Benz ou Mercedes-Benz User Experience) de troisième génération, qui offre un portefeuille extensible d'applications embarquées, ainsi que la nouvelle fonction Routines.

Les clients peuvent personnaliser leur véhicule grâce à un choix de 11 couleurs de peinture extérieure différentes - dont quatre finitions MANUFAKTUR -, de 13 variantes de sellerie et de six modèles de jantes, dont deux nouvelles jantes exclusives au GLC 350e. En option, la ligne AMG et l'Ensemble Nuit extérieur permettent une personnalisation encore plus poussée.

Le VUS GLC 350e 4MATIC vient rejoindre le très attrayant VUS GLE 450e 4MATIC hybride rechargeable, dont l'autonomie tout électrique en fait aussi une figure de référence dans son segment, en tant qu'autre option de VUS hybride rechargeable offerte par Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 949 véhicules en 2023.

1 Autonomie estimée d'après la pratique recommandée SAE J1711, juin 2010, « Pratique recommandée pour mesurer les émissions d'échappement et l'économie de carburant des véhicules électriques hybrides, y compris les véhicules hybrides rechargeables », à quelques exceptions près. Procédure d'essai des véhicules hybrides rechargeables de l'EPA avec une batterie chargée à 100 % et des pneus toutes saisons. L'autonomie réelle peut varier (parfois considérablement) en fonction des caractéristiques et des spécifications du modèle (y compris les styles de jantes/pneus et la pression des pneus, et les fonctionnalités/systèmes du véhicule), du type de carrosserie, des réglages de la capacité de recharge, de la température ambiante, du terrain, de la température, de l'âge et de l'état de la batterie, de l'équipement en option, de la charge transportée, du mode/des habitudes de conduite, des conditions météorologiques, ainsi que de l'utilisation et de l'entretien du véhicule. Donnée fournie uniquement à des fins d'information et de comparaison. Visitez vehicules.rncan.gc.ca et 2025 VUS GLC 350e 4MATIC Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Canada pour plus d'informations.

2 Les temps de recharge sont des estimations et peuvent varier en fonction de l'emplacement et de l'équipement. Les bornes de recharge doivent être compatibles avec le système de recharge combiné (CCS1). Voyez votre concessionnaire pour obtenir plus d'informations.

