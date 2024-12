La Berline Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ 2025 est le dernier modèle hybride rechargeable de Mercedes-AMG. Elle allie performances et dynamique de conduite exceptionnelles avec l'efficacité d'une autonomie tout électrique de 69 km 1 .

Arrivant maintenant chez les concessionnaires canadiens, le nouveau modèle hybride haute performance est proposé à un prix de vente au comptant tout compris de 111 805 $2 (PDSF de base : 105 000 $).

MISSISSAUGA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Arrivant maintenant chez les concessionnaires canadiens, la Berline Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ 2025 est le dernier modèle hybride rechargeable de Mercedes-AMG. Dotée d'un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres optimisé par AMG et d'un moteur électrique synchrone à excitation permanente, la toute nouvelle Berline Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ offre une puissance combinée de 577 ch (604 ch avec la fonction Démarrage de course en option3). Le puissant groupe motopropulseur hybride et la traction intégrale entièrement variable 4MATIC+ Performance AMG de série rendent possible une accélération impressionnante de 0 à 100 km/h en aussi peu que 3,8 secondes (avec la fonction Démarrage de course3 en option). De série, la suspension RIDE CONTROL AMG avec amortissement adaptatif réglable et la direction active de l'essieu arrière contribuent également à l'expérience de conduite dynamique hors pair.

L'Ensemble Dynamique Plus AMG permet aux clients de rehausser encore davantage les performances de la berline AMG. Cet ensemble en option dote la voiture d'un système de freinage composite haute performance AMG à l'avant, comportant de plus grands disques de 15,4 pouces et des étriers rouges à six pistons, ainsi que d'un différentiel arrière AMG à glissement limité à commande électronique, de supports de moteur dynamiques, de la fonction Démarrage de course et d'un volant Performance AMG garni de cuir nappa/microfibre.

Les clients peuvent personnaliser l'extérieur de la E 53 HYBRIDE AMG en choisissant parmi 12 finitions de peinture - dont quatre teintes MANUFAKTUR -, des modèles de jantes AMG de 20 pouces et de 21 pouces, ainsi que trois ensembles de design extérieur en option, à savoir l'Ensemble Nuit AMG, l'Ensemble Nuit AMG Plus et l'Ensemble Fibre de carbone extérieur AMG.

Il y a également une multitude de possibilités de personnalisation de l'intérieur grâce à une sélection de selleries en ARTICO et en cuir nappa, au volant Performance AMG décliné dans de multiples finitions et à l'Ensemble Sièges Performance AMG en option. Les clients peuvent choisir parmi un certain nombre de garnitures intérieures, en plus des nouvelles boiseries AMG éclairées en frêne noir à pores ouverts de série, qui sont exclusives à la E 53 HYBRIDE AMG. L'Ensemble Superécran MBUX en option comprend un écran de 12,3 pouces pour le passager avant, doté d'une caméra à égoportrait et vidéo pouvant être utilisée quand le véhicule est à l'arrêt.

Niveaux de finition en un coup d'œil

Caractéristiques de série Finition exclusive Finition suprême Prix de vente au comptant tout

compris : 111 805 $2 (PDSF de base :

105 000 $) Prix de vente au comptant tout

compris : 116 605 $2 Prix de vente au comptant tout

compris :

124 045 $2 Les points saillants comprennent : • 4MATIC+ Performance AMG • Suspension RIDE CONTROL

AMG avec amortissement

adaptatif réglable • Direction active de l'essieu

arrière • Son haute performance

authentique AMG • Calandre AMG éclairée • Système

d'infodivertissement MBUX

de 3e génération avec

fonction Routines • Réalité augmentée pour la

navigation • Caméra de vision

périphérique à 360° • Écran multimédia central de

14,4 pouces • Apple CarPlay et Android

Auto sans fil • Recharge sans fil pour

téléphones intelligents • Toit ouvrant panoramique

coulissant Les points saillants comprennent : • Toutes les caractéristiques de

série • Phares DIGITAL LIGHT • Système audio

ambiophonique 4D

Burmester® avec

personnalisation du son • Éclairage d'ambiance actif

avec visualisation du son • Verre à isolation thermique

et acoustique Les points saillants comprennent : • Toutes les caractéristiques de

série et de la Finition

exclusive • Affichage à tête haute • Assistant intérieur MBUX • Climatisation à quatre zones



Données techniques en un coup d'œil

Moteur 6 cyl. en ligne turbo de 3,0 L optimisé par AMG, avec système hybride

rechargeable P2 Puissance combinée 577 ch / 604 ch avec la fonction Démarrage de course en option Couple combiné 553 lb-pi Puissance du moteur à combustion 443 ch Couple du moteur à combustion 413 lb-pi Puissance du moteur électrique 161 ch Couple du moteur électrique 354 lb-pi Capacité de recharge CA : 9,6 kW / CC : 60 kW Capacité de la batterie 28,6 kWh / 21,2 kWh (totale / utilisable) Accélération de 0 à 100 km/h (est.) 4,0 s / 3,8 s avec la fonction Démarrage de course en option Vitesse de pointe (limitée

électroniquement) 250 km/h Autonomie électrique 1 (EPA) 69 km Consommation de carburant - essence

+ électrique1 11,2 / 9,0 / 10,2 L/100 km (ville / autoroute / combinée)



La Berline Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+ 2025 est le dernier modèle hybride rechargeable de Mercedes-AMG et le dernier véhicule hybride rechargeable de la gamme de produits de Mercedes-Benz Canada, rejoignant le VUS Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC et le VUS Mercedes-Benz GLE 450e 4MATIC, qui font tous deux figure de référence dans leur segment pour leur autonomie entièrement électrique.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 949 véhicules en 2023.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

Sinead Brown, [email protected]