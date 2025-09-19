LAS VEGAS, 19 septembre 2025 /CNW/ - Lors de la RE+ 2025 Expo, PotisEdge a officiellement annoncé une collaboration stratégique avec FK Power, marquant une étape importante de l'expansion de l'entreprise sur le marché nord-américain des énergies renouvelables.

Tirant parti des systèmes novateurs de stockage d'énergie de PotisEdge et de l'expertise de FK Power en infrastructures de recharge, les deux parties élaboreront conjointement des solutions intelligentes de recharge à haute efficacité conçues pour répondre au marché des véhicules électriques en pleine croissance en Amérique du Nord. Le système intégré « Energy Storage + EV Charger » utilisera le stockage de l'énergie pour réduire les pointes et répondre à la demande, ce qui améliorera considérablement l'efficacité opérationnelle et le rendement économique des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Stimuler la croissance du marché nord-américain grâce à une stratégie localisée

La collaboration avec FK Power illustre l'engagement de PotisEdge à combiner l'innovation technologique et des partenariats locaux pour répondre aux demandes particulières du marché nord-américain. PotisEdge offre des services énergétiques durables de plus grande valeur à ses clients partout en Amérique du Nord en déployant des capacités locales de planification des capacités à l'échelle du continent.

L'entreprise est ravie de s'associer à FK Power pour accélérer l'adoption de solutions d'énergie propre partout en Amérique du Nord. Ces projets s'inscrivent dans notre stratégie de base, qui consiste à mettre de l'avant de nouveaux marchés grâce à l'innovation et à la collaboration, en nous assurant d'offrir non seulement des produits de pointe, mais aussi des services complets qui soutiennent les objectifs de stabilité du réseau et de décarbonisation.

À propos de FK Power :

FK Power a dévoilé sa solution clé en main de recharge pour VE qui offre un coût initial nul, un déploiement rapide et un modèle de partage des revenus pour les propriétaires d'immeubles commerciaux.

FK Power représente une collaboration entre SolarMax, IGC et Meter, avec des partenaires clés PotisEdge et Terahiv. Ensemble, l'équipe vise à transformer l'infrastructure des VE grâce à un déploiement flexible et à une distribution intelligente de l'énergie - Powering Everywhere.

À propos de PotisEdge :

PotisEdge, dont le siège se trouve à Vancouver, au Canada, est un leader mondialement reconnu dans l'intégration de systèmes de stockage d'énergie (ESS), classé comme fournisseur ESS de niveau 1 par BloombergNEF et comme intégrateur ESS dans le TOP 3 mondial par InfoLink en 2024. Avec plus de 13 ans d'expertise dans l'industrie ESS, PotisEdge combine des technologies 5S brevetées (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) et des normes de fabrication de qualité automobile pour fournir des solutions durables et de haute performance.

PotisEdge possède des filiales en propriété exclusive en Suède, aux États-Unis, en Australie, à Singapour et dans la RAS de Hong Kong, avec des bases de fabrication situées à Suzhou, en Chine et à Atlanta, aux États-Unis. La société exploite actuellement une capacité de production de 31 GWh et vise une expansion à plus de 100 GWh d'ici 2028. PotisEdge combine l'innovation de pointe, l'excellence opérationnelle et la stabilité financière pour servir les clients C&I et les clients de l'énergie dans le monde entier.

