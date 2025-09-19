LAS VEGAS, 19 septembre 2025 /CNW/ - PotisEdge a brillament réussi sa participation à l'expo RE+ 2025, consolidant ainsi sa position de chef de file novateur dans le secteur mondial du stockage de l'énergie. Durant cet événement de trois jours, l'entreprise a fait des annonces majeures de lancement de nouveaux produits et de partenariats stratégiques pour renforcer sa présence en Amérique du Nord.

Solution ESS PotisBank L6.25 - première commande depuis la Finlande

Au cœur de la participation de PotisEdge se trouve le dévoilement mondial du système de stockage d'énergie PotisBank-L6.25 conçu pour offrir une excellente valeur basée sur une densité d'énergie élevée, des caractéristiques de sécurité multiniveaux et la prise en charge des réseaux avancés. La solution a été développée pour divers marchés internationaux, offrant une solution stable et performante qui répond aux exigences actuelles du réseau. Au cours de l'expo, PotisEdge a conclu un partenariat majeur avec Aittub Oy en Finlande pour un projet de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh. L'accord comprend la toute première commande du nouveau système PotisBank L6.25 de PotisEdge, signé immédiatement après son lancement mondial.

Parallèlement, PotisEdge a lancé ses solutions énergétiques intelligentes de nouvelle génération pour les centres de données, marquant un changement stratégique dans la façon dont le stockage de l'énergie est perçu et appliqué, en le transformant d'un « centre de coûts » à un « centre de valeur ».

Cette exposition a dévoilé de nouveaux produits et des solutions de pointe spécialement conçus pour le marché nord-américain, jouant un rôle central dans l'expansion de l'entreprise en Amérique du Nord. PotisEdge continuera de collaborer avec des partenaires établis et émergents pour rédiger un nouveau chapitre pour le secteur de l'énergie en Amérique du Nord, un chapitre défini par une plus grande résilience, une durabilité accrue et des capacités plus intelligentes.

À propos de PotisEdge :

PotisEdge, dont le siège se trouve à Vancouver, au Canada, est un leader mondialement reconnu dans l'intégration de systèmes de stockage d'énergie (ESS), classé comme fournisseur ESS de niveau 1 par BloombergNEF et comme intégrateur ESS dans le TOP 3 mondial par InfoLink en 2024. Avec plus de 13 ans d'expertise dans l'industrie ESS, PotisEdge combine des technologies 5S brevetées (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) et des normes de fabrication de qualité automobile pour fournir des solutions durables et de haute performance.

PotisEdge possède des filiales en propriété exclusive en Suède, aux États-Unis, en Australie, à Singapour et à Hong Kong, avec des bases de fabrication situées à Suzhou, en Chine et à Atlanta, aux États-Unis. Elle exploite actuellement une capacité de production de 31 GWh et vise une expansion à plus de 100 GWh d'ici 2028. PotisEdge combine l'innovation de pointe, l'excellence opérationnelle et la stabilité financière pour servir les clients C&I et les clients de l'énergie dans le monde entier.

