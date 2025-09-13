LAS VEGAS, le 13 sept. 2025 /CNW/ - PotisEdge, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage d'énergie, a récemment signé un accord historique avec Lion Power, le créateur des systèmes de gestion autonome de l'énergie pour le marché de la manutention, lors du salon RE+ 2025. Cet accord renforce encore le partenariat stratégique entre les deux entreprises, qui collaborent sur des technologies de pointe afin d'innover dans cet important marché. Cette collaboration souligne leur volonté commune de fournir des solutions énergétiques de pointe pour le secteur de la manutention en Amérique du Nord.

PotisEdge signe l’accord avec Lion Power (PRNewsfoto/PotisEdge) PotisEdge avec Lion Power (PRNewsfoto/PotisEdge)

Ce nouvel accord de coopération stratégique renforce le partenariat à long terme entre PotisEdge et Lion Power. Au fil des ans, les deux entreprises ont entretenu une relation de collaboration stable et approfondie, Lion Power reconnaissant les performances et la qualité des produits PotisEdge, ainsi que leur contribution à l'expansion du marché. Fortes de leurs années de confiance et de coopération, les deux parties ont convenu d'augmenter progressivement leur part de marché annuelle sur ce vaste marché potentiel de plus d'un million de chariots élévateurs installés. Cet accord stratégique consolide leur partenariat à long terme et devrait permettre d'approfondir encore leur collaboration et d'obtenir des avantages mutuels à long terme.

Expansion révolutionnaire sur le marché nord-américain

Dans le cadre de ce nouvel accord, PotisEdge fournira des systèmes avancés de gestion intelligente des batteries pour les équipements de manutention nord-américains. Tirant parti de la puissance du système de gestion autonome de l'énergie primé de Lion Power, les deux entreprises prévoient de livrer plus de 10 000 systèmes de batteries par an au marché nord-américain de la manutention. Ce partenariat permettra de répondre aux difficultés actuelles du secteur en matière de gestion de l'alimentation des chariots élévateurs, ce qui renforcera considérablement la compétitivité des deux entreprises sur le marché des batteries d'alimentation. Il marque également une avancée décisive dans la présence stratégique de PotisEdge en Amérique du Nord, établissant une base solide pour une croissance durable dans la région.

Accélération de la localisation pour un développement durable

Cette collaboration renforcera considérablement les efforts de localisation de PotisEdge sur le marché nord-américain, notamment en matière de production régionale, de systèmes d'assistance sur mesure et d'optimisation de la manutention. Ces initiatives garantiront une stabilité opérationnelle à long terme et une réactivité vis-à-vis des clients, établissant ainsi les bases d'un succès continu dans la région.

Relever les défis de l'industrie grâce à l'innovation technologique

Le partenariat se concentrera sur le déploiement de batteries électriques à haut rendement et de solutions de stockage d'énergie conçues pour répondre aux préoccupations essentielles des clients, telles que l'efficacité opérationnelle, le coût total de possession et les exigences en matière de durabilité. En combinant la technologie de pointe de PotisEdge avec les solutions de gestion autonome de l'énergie de Lion Power, leaders sur le marché, les deux entreprises renforceront leur avantage concurrentiel dans le secteur en pleine évolution de l'énergie pour la manutention des matériaux.

Expertise éprouvée et solutions tournées vers l'avenir

Forte de plus de 10 ans d'expérience dans les technologies énergétiques de base, PotisEdge a déployé ses solutions dans le monde entier. Cette expérience démontre les capacités avancées de l'entreprise en matière de technologie des batteries électriques et d'excellence technique. Sa part de marché dominante de 65 % dans l'électrification mondiale des véhicules aéroportuaires spécialisés souligne la fiabilité et l'applicabilité de ses solutions. Le volume des ventes annuelles de la coopération avec Lion Power va doubler, ce qui témoigne d'une forte dynamique de croissance et d'une vision commune pour façonner l'avenir de l'énergie dans le secteur de la manutention.

À propos de Lion Power, LLC

Lion Power est à l'origine du premier système de gestion autonome de l'énergie pour le marché mondial de la manutention. Lion Power révolutionne la gestion de l'énergie des batteries pour chariots élévateurs et a reçu de nombreuses récompenses industrielles, notamment le prix du produit de l'année décerné par Plant Engineering. Lion Power a été constituée en 2020 et est située à Greenville, en Caroline du Sud.

À propos de PotisEdge

PotisEdge, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, est un leader mondialement reconnu dans l'intégration de systèmes de stockage d'énergie. Il a été classé parmi les fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF et parmi les trois meilleurs intégrateurs mondiaux de systèmes de stockage d'énergie par InfoLink en 2024. Forte de plus de 13 ans d'expertise dans le secteur des ESS, PotisEdge combine des technologies 5S brevetées (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) et des normes de fabrication de qualité automobile pour fournir des solutions durables et hautement performantes.

PotisEdge possède des filiales en propriété exclusive en Suède, aux États-Unis, en Australie, à Singapour et dans la RAS de Hong Kong, avec des sites de production situés à Suzhou, en Chine, et à Atlanta, aux États-Unis. Elle exploite actuellement une capacité de production de 31 GWh et vise une expansion à plus de 100 GWh d'ici 2028. PotisEdge associe innovation de pointe, excellence opérationnelle et stabilité financière pour servir ses clients du secteur tertiaire et industriel et les services publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2771793/M4_09931_opq3008687845__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2771794/R5_03439_opq30086980910_1.jpg

SOURCE PotisEdge

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]