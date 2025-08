VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3er août 2025 /CNW/ - Bloomberg New Energy Finance (BNEF), un établissement de recherche de renommée mondiale pour l'industrie des énergies nouvelles, a publié aujourd'hui sa liste de fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 de BNEF pour le troisième trimestre de 2025. PotisEdge a une fois de plus été reconnue comme un fabricant de solutions de stockage d'énergie de niveau 1, ce qui représente sa cinquième reconnaissance consécutive par BNEF. Cette reconnaissance continue reflète l'innovation durable, le rendement mondial et le leadership de l'industrie dans le domaine du stockage d'énergie de PotisEdge.

PotisEdge BNEF de niveau 1 (PRNewsfoto/PotisEdge) Liste de niveau 1 de PotisEdge BNEF (PRNewsfoto/PotisEdge)

En tant qu'organisme de recherche et de données tiers faisant autorité dans le secteur mondial des énergies nouvelles, BNEF a établi un cadre d'évaluation transparent grâce à son système rigoureux d'évaluation des fournisseurs. Sa méthodologie de niveau 1 est fondée sur une évaluation rigoureuse de la bancabilité du projet, englobant des critères comme l'innovation technologique, le rendement du marché, la stabilité financière et les capacités de réalisation du projet.

Un chef de file reconnu en matière de stockage d'énergie durable

Cette réalisation historique renforce non seulement la position de leader de PotisEdge dans l'industrie du stockage d'énergie, mais souligne également son engagement à fournir des solutions de stockage d'énergie à haut rendement, évolutives et bancables dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel (C&I) et les services publics. Avec des systèmes activement déployés en Europe, en Australie et dans les Amériques, PotisEdge permet des efforts essentiels de décarbonisation et de modernisation du réseau dans divers environnements. Le fait d'être coté renforce non seulement la fiabilité des produits, mais aussi la confiance que les institutions financières et les développeurs mondiaux accordent aux solutions PotisEdge.

Favoriser le développement durable

Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, PotisEdge renforce son avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue, aux modèles de service localisés et à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'entreprise demeure déterminée à réaliser sa mission, qui consiste à fournir des systèmes énergétiques non seulement intelligents et intégrés, mais aussi accessibles, fiables, bancables et prêts pour l'avenir.

À propos de PotisEdge :

PotisEdge, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, est un chef de file reconnu à l'échelle mondiale en matière d'intégration de systèmes de stockage d'énergie (ESS), classé comme fournisseur de niveau 1 de ESS par BloombergNEF et comme intégrateur mondial TOP3 ESS par InfoLink en 2024. Possédant plus de 13 ans d'expertise dans l'industrie ESS, PotisEdge combine des technologies 5S brevetées (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) et des normes de fabrication de qualité automobile pour offrir des solutions durables et de haute performance.

PotisEdge possède des filiales en propriété exclusive en Suède, aux États-Unis, en Australie, à Singapour et à Hong Kong, et des bases de fabrication sont situées à Suzhou, en Chine, et à Atlanta, aux États-Unis. Elle exploite actuellement une capacité de production de 31 GWh, et prévoit une expansion à plus de 100 GWh d'ici 2028. PotisEdge combine l'innovation de pointe, l'excellence opérationnelle et la stabilité financière pour servir les clients de C&I et des services publics dans le monde entier.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742612/PotisEdge_BNEF_Tier_1_Again.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2742613/PotisEdge_BNEF_Tier_1_List.jpg

SOURCE PotisEdge