De nouveaux timbres souligneront la vie et l'héritage de Nellie Cournoyea, de George Manuel et de Thelma Chalifoux.

Ce communiqué est également disponible en inuinnaqtun, sallirmiutun, secwepemc et cri.

OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada soulignera une nouvelle fois la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin en émettant un jeu de timbres rendant hommage à deux dirigeantes et un dirigeant autochtones.

Nellie Cournoyea, George Manuel et Thelma Chalifoux seront en vedette sur des timbres individuels émis en reconnaissance de leur dévouement à la défense des droits des communautés inuit, métisses et des Premières Nations qu'ils ont fièrement servies.

Cette émission de timbres est la deuxième de la série pluriannuelle consacrée aux dirigeants autochtones, lancée l'an dernier par Postes Canada. Les vignettes seront dévoilées lors d'événements qui se tiendront à Ulukhaktok, dans les Territoires du Nord-Ouest, à North Vancouver, en Colombie-Britannique et à St. Albert, en Alberta.

Dévoilement du timbre consacré à Nellie Cournoyea : le 11 juin à 13 h 30 he (heure des Rocheuses), à Ulukhaktok (T.N.-O)

Née en 1940, Nellie Cournoyea consacre sa vie à la lutte pour l'autodétermination des Autochtones et l'émancipation des Inuit. Élue première ministre des Territoires du Nord-Ouest en 1991, elle devient la première femme autochtone à diriger un gouvernement provincial ou territorial au Canada. Elle joue un rôle clé dans les discussions menant à la création du Nunavut, puis prend la tête de l'Inuvialuit Regional Corporation pendant 20 ans après sa retraite de la politique. Officier de l'Ordre du Canada, elle est actuellement présidente du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada et vice-présidente de la Société communautaire de Tuktoyaktuk.

Dévoilement du timbre consacré à George Manuel : le 12 juin à 13 h (heure du Pacifique), à North Vancouver (C.-B.)

Leader politique des Premières Nations, George Manuel (1921-1989) est aussi défenseur des peuples autochtones et auteur. Au cours d'une carrière politique qui s'étend sur quatre décennies, il occupe de nombreux postes influents et travaille à améliorer les conditions sociales, économiques et politiques des Premières Nations au Canada. Ses efforts contribuent à l'inclusion des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones dans la Constitution du Canada. Cofondateur du Center for World Indigenous Studies, George Manuel est proposé à trois reprises pour le prix Nobel de la paix et reçoit de nombreuses marques de reconnaissance pour son travail, y compris le titre d'Officier de l'Ordre du Canada.

Dévoilement du timbre consacré à Thelma Chalifoux : le 13 juin à 13 h (heure des Rocheuses), à St. Albert (Alb.)

Activiste métisse, Thelma Chalifoux (1929-2017) tire sa force de ses difficultés personnelles pour aider les autres et lutter contre la discrimination. Première femme autochtone nommée au Sénat du Canada en 1997, elle consacre sa vie à l'amélioration du bien-être de son peuple, en particulier des femmes métisses. Elle joue un rôle déterminant dans la création de nombreux programmes provinciaux pour le logement, l'éducation et l'aide sociale venant en aide aux peuples autochtones. Thelma Chalifoux travaille comme aînée en résidence au Northern Alberta Institute of Technology et participe également à la fondation du Michif Cultural Connections, un musée et un centre de ressources, à St. Albert.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays, dès le 21 juin.

