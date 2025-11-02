Le timbre du soldat Singh salue les héros oubliés qui ont servi dans les forces armées canadiennes et contribué à un pays plus inclusif.

KITCHENER, ON, le 2 nov. 2025 /CNW/ - Lors de la cérémonie annuelle sikhe du jour du Souvenir, qui s'est tenue dimanche à Kitchener, en Ontario, Postes Canada a dévoilé son timbre du jour du Souvenir en l'honneur du long passé des soldats sikhs qui ont servi dans les forces armées canadiennes.

Le timbre du soldat Singh (Groupe CNW/Postes Canada)

Au total, plus d'un quart de million de soldats sikhs servent aux côtés de la Grande-Bretagne et de ses alliés pendant les deux guerres mondiales. Au Canada, la discrimination empêche de nombreux sikhs de s'enrôler. Seuls dix d'entre eux parviennent à rompre cette entrave durant la Première Guerre mondiale, la plupart combattant au sein du Corps expéditionnaire canadien en Europe, y compris huit qui se sont enrôlés avant la conscription.

Adeptes du sikhisme, qui prône l'égalité sans égard à la race, à la classe sociale, au sexe ou à la religion, la plupart de ces soldats portent le nom de famille Singh (qui signifie « lion » en pendjabi). Près d'un siècle plus tard, des recherches mettent en lumière les histoires oubliées de ces soldats et d'autres combattants sikhs du Canada, dont la bravoure et la résilience ont inspiré les générations futures et contribué à rendre le pays plus inclusif.

Un cœur de lion : le soldat Buckam Singh

À 22 ans, le soldat Buckam Singh est le plus jeune soldat sikh canadien à s'enrôler. Après une blessure dont il se rétablit à l'hôpital, il retourne au combat, avant d'être de nouveau blessé. Plus tard, il reçoit un diagnostic de tuberculose et succombe à la maladie en 1919. La tombe du soldat Singh au cimetière Mount Hope, à Kitchener, est la seule sépulture militaire connue au Canada d'un soldat sikh ayant combattu durant une guerre mondiale. La cérémonie du jour du Souvenir qui s'y tient est l'un des plus importants rassemblements annuels de soldats et d'anciens combattants sikhs en Amérique du Nord.

À propos du timbre

Conçu par Larry Burke et Anna Stredulinsky de Burke & Burke et illustré par Parm Singh, le timbre du soldat Singh représente un soldat sikh canadien qui rend hommage à ceux qui ont servi. L'arrière-plan illustre la tombe du soldat Buckam Singh au cimetière Mount Hope à Kitchener, en Ontario, le lieu d'oblitération du timbre. Le dessin du coquelicot est une marque déposée de la Direction nationale de la Légion royale canadienne, utilisée sous licence.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et d'autres produits, ainsi qu'à d'autres ressources :

Consultez le dossier externe avec images à haute résolution;

Regardez la vidéo sur YouTube;

Lisez l'article du magazine de Postes Canada;

Consultez nos plateformes de médias sociaux : Facebook , Instagram et LinkedIn .

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]