Le service postal est déterminé à offrir la livraison écoresponsable à la population canadienne.

OTTAWA, ON, le 23 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a publié son Rapport sur le développement durable 2022 qui informe la population canadienne des progrès réalisés en matière d'objectifs environnementaux et de responsabilité sociale.

Faits saillants du Rapport sur le développement durable 2022

En 2022, Postes Canada :

est devenue l'une des 150 premières entreprises au monde, et l'une des quatre premières au Canada , à avoir un objectif de carboneutralité approuvé par l'initiative Science Based Targets;

a réduit ses émissions opérationnelles (de portées 1 et 2) de 6 % par rapport à 2019;

a fait l'acquisition de véhicules de livraison électriques dans le cadre de son engagement d'électrification de la totalité de son parc automobile du dernier kilomètre d'ici 2040 (objectif de 50 % d'ici 2030);

a amélioré la fréquence totale des blessures de 10 % et la fréquence des blessures entraînant des pertes de temps de 15 %, par rapport à 2021;

a ouvert trois nouveaux carrefours communautaires à Membertou , en Nouvelle-Écosse, à Little Current , en Ontario , et à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan ; elle continue aussi d'élargir et d'améliorer les services postaux offerts aux communautés autochtones et du Nord;

a lancé sa première Charte contre le racisme et la discrimination;

a publié son premier Plan d'accessibilité pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité, et a amélioré l'accessibilité dans 23 de ses installations et dans plus de 80 magasins de vente au détail;

a fait don de 1,3 million de dollars à 101 organismes partout au pays par l'intermédiaire de la Fondation communautaire de Postes Canada;

a obtenu des prix de leadership en matière de climat, notamment les prix Clean50 du Canada et REmmy.

Aujourd'hui, Postes Canada a également publié son deuxième Rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC) qui décrit sa stratégie de gestion des risques et des occasions liés au climat, ainsi que son premier Complément de données qui donne un aperçu des mesures du rendement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Citation de Doug Ettinger, président-directeur général

« J'aimerais féliciter et remercier tout le personnel pour tout ce que nous avons accompli ensemble dans la dernière année. Postes Canada s'est engagée à devenir le leader auquel la population canadienne s'attend, ce qui veut dire servir d'exemple en matière d'environnement et mieux représenter les valeurs canadiennes. Bien que la tâche des années à venir soit énorme, nous nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à bâtir un service postal qui répond mieux aux besoins et aux attentes des collectivités canadiennes. Je tiens également à remercier nos agents de négociation pour leur collaboration continue alors que notre parcours se poursuit. »

Citation de Carrie Chisholm, vice-présidente, Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

« Nos mesures pour l'environnement et le développement durable se sont poursuivies en 2022, et nous avons réalisé des progrès étonnants en matière d'accessibilité et de diversité tout en appuyant la réconciliation avec les Autochtones. Nous continuons à bâtir un milieu de travail plus inclusif et la diversité et l'inclusion font partie intégrante de notre parcours culturel. J'ai également eu le plaisir d'assister à notre premier déploiement de véhicules électriques, tandis que notre objectif d'électrification de la totalité de notre parc automobile du dernier kilomètre d'ici 2040 se poursuit. C'est ensemble que nous bâtirons un service postal plus vert, plus fort et plus inclusif pour les Canadiens et les Canadiennes. »

Lisez le Rapport sur le développement durable 2022, le rapport du GTIFCC 2022 et le Complément de données ESG 2022 ici.

