Parfaites pour les faire-part de mariage ou autres occasions, ces vignettes sont aussi très populaires auprès des adeptes de jardinage.

OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Ornées d'opulentes fleurs, les pivoines sont de splendides vivaces au parfum délicat. Les deux élégantes hybrides en vedette dans cette émission sont les pivoines 'Cytherea' et 'Marie-Victorin', qui ont été créées par des spécialistes de l'horticulture du Canada.

Portant le nom de la déesse grecque de l'amour, la pivoine 'Cytherea' est une fleur semi-double rose cerise composée d'au moins deux rangées de pétales. Quant à la pivoine 'Marie-Victorin', elle est une fleur symétrique bombée composée d'une seule rangée de pétales arrondis rose pâle aux reflets rose mauve. Elle porte le nom du fondateur du Jardin botanique de Montréal.

Connues pour leurs fleurs éclatantes, les pivoines sont des vivaces populaires dans de nombreux jardins ornementaux privés et publics au Canada et dans le monde.

Les photos sur les timbres ont été prises par Jeffery Ofori, un courrier des services postaux de Postes Canada, à la Ferme expérimentale centrale à Ottawa, dont la collection compte plus de 400 variétés de pivoines. Les timbres ont été conçus par Stéphane Huot et oblitérés à Ottawa. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

