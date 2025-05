La clientèle pourrait constater des retards; la Société informera la population et les entreprises si le mouvement de grève s'intensifie.

OTTAWA, ON, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une interdiction de travailler des heures supplémentaires pour tous ses membres dans l'unité urbaine et l'unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Il s'agit d'une mesure de grève légale, qui signifie que le personnel représenté par le STTP refusera de faire des heures supplémentaires à l'échelle de l'entreprise.

En conséquence, Postes Canada poursuit ses opérations, mais il faut s'attendre à des retards. La façon dont le mouvement de grève du STTP pourrait évoluer n'est pas claire. À l'heure actuelle, il n'y a ni grève tournante ni arrêt de travail à l'échelle nationale. La Société informera la population et les entreprises canadiennes si les mesures de grève prennent de l'ampleur et si des changements affectent les opérations postales.

Le syndicat avait émis des avis, plus tôt cette semaine, qui indiquaient son intention de déclencher un mouvement de grève à compter du vendredi 23 mai à 0 h, heure locale, à moins que les parties n'aient conclu des ententes. Les conditions d'emploi pour le personnel représenté par le STTP dans les unités de négociation urbaine et des FFRS n'ont pas changé.

L'état des négociations

Le 21 mai, la Société a présenté au STTP des offres globales qui augmentent les salaires, éliminent les principaux points d'achoppement et comprennent des changements nécessaires pour permettre à l'entreprise d'être concurrentielle dans le secteur de la livraison des colis. Elles reflètent également la réalité financière et opérationnelle de la Société.

Consultez le site postescanada.ca/offres pour connaître les détails des offres. La Société est prête à retourner à la table de négociation pour reprendre les discussions dès que possible avec l'aide des médiateurs.

Postes Canada constate déjà une diminution importante des volumes de colis et de courrier, alors que la clientèle se prépare pour la possibilité d'un autre arrêt de travail.

Un arrêt de travail toucherait des millions de personnes et d'entreprises au pays

Une escalade du mouvement de grève aurait une incidence majeure sur le personnel, les petites entreprises et les millions de personnes au pays qui comptent sur le service postal, et aggraveraient la situation financière déjà difficile de l'entreprise. Il est essentiel que les deux parties concentrent leurs efforts sur la résolution des questions en suspens afin de conclure des ententes négociées.

Le système postal doit s'adapter au marché concurrentiel de la livraison

Cette situation arrive à un moment critique pour le système postal. Depuis 2018, la Société a cumulé des pertes avant impôt de plus de 3 milliards de dollars, et elle affichera une autre perte importante pour 2024. Au début de 2025, le gouvernement fédéral a annoncé un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars pour Postes Canada afin d'éviter qu'elle devienne insolvable.

Pour ne rien manquer

Visitez postescanada.ca/negociations pour obtenir les dernières nouvelles sur les négociations.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]