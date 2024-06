MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones (le 21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de timbres pour rendre hommage à trois leaders autochtones. Elisapie, Josephine Mandamin et Christi Belcourt seront chacune en vedette sur un timbre émis en reconnaissance de leur action militante pour l'environnement et les droits et la culture des communautés inuit, des Premières Nations et métisses.

Elisapie est une autrice-compositrice-interprète primée, actrice, réalisatrice, productrice et activiste de Salluit, au Nunavik, la région la plus au nord du Québec. Écrivant et chantant en inuktitut, en anglais et en français, elle fait rayonner la langue, la mémoire et la culture inuit par ses nombreuses œuvres artistiques. Son timbre sera dévoilé à Montréal le jeudi 13 juin.

Les timbres de ce jeu formeront le troisième volet de la série de Postes Canada consacrée aux leaders autochtones. Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les vignettes seront dévoilées et célébrées lors d'événements locaux distincts. Les dévoilements de celles en l'honneur de Josephine Mandamin et de Christi Belcourt auront lieu respectivement le 18 et le 25 juin.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Elisapie

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DE :

Elisapie

Proches d'Elisapie

Marie-Claude Pagé, directrice générale des Ressources humaines

Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

OÙ : Musée McCord Stewart, 690 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3A 1E9

QUAND : le jeudi 13 juin, à 17 h (HE)

Autres timbres de cette émission

Le timbre rendant hommage à Josephine Mandamin sera dévoilé le 18 juin à Thunder Bay, en Ontario, tandis qu'une célébration du timbre consacré à Christi Belcourt aura lieu le 25 juin à Ottawa.

