Le motif célébrant la fête des Lumières présente une hanoukkia historique de Montréal.

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Cette année, Postes Canada souligne Hanoukka avec un nouveau timbre qui rend hommage au patrimoine et à la résilience du peuple juif, ainsi qu'au symbolisme intemporel de la fête des Lumières.

Le nouveau timbre illustre une hanoukkia en laiton ornée de lions et d'éléments liés à l'histoire de cette fête juive. Fabriqué en Europe de l'Ouest au début des années 1900, l'artéfact fait maintenant partie de la collection du musée Aron du Temple Emanu-El-Beth Sholom à Montréal, qui abrite plus d'une vingtaine de ménorahs.

Célébrée pendant huit jours et nuits, Hanoukka commémore le miracle de l'huile lors de la réinauguration du Temple de Jérusalem, lieu le plus sacré du judaïsme, en 165 av. J.-C. Selon la tradition juive, la ménorah du Temple a brûlé pendant huit jours, même s'il ne restait de l'huile que pour un seul jour.

Cette année, le peuple juif, partout dans le monde, célébrera Hanoukka du 14 décembre à la tombée de la nuit jusqu'au 22 décembre à la tombée de la nuit. Au cœur des célébrations, on allume une hanoukkia, un chandelier de huit chandelles ou contenants d'huile en rangée et un chamach, ou « serviteur », utilisé pour allumer les huit autres chandelles.

Un symbole du peuple juif

Les lions occupent une place importante dans la conception de la hanoukkia en laiton qui figure sur le timbre de cette année consacré à Hanoukka. Depuis longtemps considérés comme un emblème de force et de courage dans de nombreuses cultures, les lions représentent également la tribu de Juda et, par extension, le peuple juif. Les figures centrales sur la hanoukkia rappellent le trône du roi Salomon, qui aurait été flanqué de statues de lions.

D'autres éléments de conception évoquent l'histoire de Hanoukka. La couronne symbolise la Torah et le retour de la royauté juive après que les combattants juifs ont libéré Jérusalem du joug étranger. La ménorah sous la couronne rappelle celle qui a brûlé sans interruption dans le Temple. Une étoile de David accueille le chamach.

La hanoukkia illustrée sur le timbre a été donnée en 1960 au musée Aron du Temple Emanu-El-Beth Sholom à Montréal.

Postes Canada est fière de présenter cette hanoukkia historique, qui célèbre la foi et l'héritage culturel au cœur de Hanoukka. Ce timbre fait partie de notre série d'émissions annuelles consacrées aux fêtes préférées des Canadiennes et Canadiens de diverses confessions, y compris Noël, Diwali et l'Aïd.

À propos du timbre

La photo ornant le timbre a été prise par Matthew Liteplo, la conception est signée Subplot Design Inc. et l'impression a été effectuée par Lowe-Martin. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Montréal.

Le timbre est en vente sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

