Ces prix soutiennent les objectifs éducatifs d'étudiants et d'étudiantes des Premières Nations, des Métis et des Inuit.

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Postes Canada a l'honneur d'annoncer les personnes ayant gagné un Prix pour les Autochtones aux études de 2022. Vingt-cinq membres des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit d'un bout à l'autre du pays verront leur dévouement aux études récompensé et recevront 2 000 $ pour soutenir leur éducation.

Voici les gagnants et gagnantes de cette année :

Yukon - Tannicka Reeves

Tannicka Reeves Territoires du Nord-Ouest - Cayla Gillis

Nunavut - Alesha-Elijah Tiglik

Alesha-Elijah Tiglik Colombie-Britannique - Darryl Gray , Jeremiah Hyslop , Suzie Kimball , Samuel McDonald , Mackenzie Vandale Roode

, , , , Alberta - Cole Crane , Chelsea Garbanewski , Cheyenne Hall , Vanessa Paterson , Jona Sparvier

, , , , Saskatchewan - Michelle Meeches , Colton Pratt , Jacqueline Valois

, , Manitoba - Angel Lefebvre

Ontario - Emily Abrams , Tara Hutchison , Chett Monague , Jessica Plain

, , , Nouvelle-Écosse - Cynthia Denny

Terre-Neuve-et- Labrador - Crystal Anderson , Madison Bennett , Megan Dicker

Créés en 2004, les Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études sont accessibles aux Autochtones au pays qui ont repris leurs études après avoir quitté l'école depuis au moins douze mois et qui ont terminé au moins une année d'études. Les prix sont décernés chaque année aux candidatures sélectionnées d'un bout à l'autre du pays et récompensent les efforts des gagnants et des gagnantes, qui reçoivent 2 000 $.

Toute personne qui soumet sa candidature doit présenter un texte sur les obstacles et les défis qu'elle a dû surmonter pour poursuivre ses études. Chaque année, 25 prix sont remis partout au pays. Depuis 2004, ils ont aidé 432 personnes à atteindre leurs objectifs éducatifs.

Comment soumettre sa candidature pour une bourse d'études de Postes Canada.

Pour connaître tous les critères d'admissibilité, visiter postescanada.ca.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]