Plusieurs prix d'une valeur totale de plus de 500 000 $ seront remis.

OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - De retour pour une autre année, le concours Les belles histoires de petites entreprises de Postes Canada offre aux propriétaires d'entreprises du pays une autre occasion de gagner gros en racontant leur histoire.

Le concours annuel, qui en est à sa cinquième édition, célèbre les petites entreprises en faisant rayonner leurs parcours uniques et leurs réussites. Celles dont les ventes brutes annuelles sont inférieures à 5 millions de dollars y sont admissibles. À la clé, des crédits pour les services de colis et Marketing Intelliposte de Postes CanadaMC, de la publicité payée et du soutien personnalisé, en plus du grand prix valant plus de 150 000 $.

Les candidatures peuvent être soumises par écrit ou par vidéo dans l'une des cinq catégories :

Parlons client : Ces entreprises se démarquent en tissant des liens serrés avec leur clientèle. Solidarité et entraide : Ces entreprises ont une incidence positive sur la vie des gens de leurs communautés et du Canada en général. Étoiles montantes : Ces entreprises lancées il y a moins de deux ans connaissent une belle croissance et ont un avenir très prometteur. Virage vert : Ces entreprises progressistes font de la protection de l'environnement une priorité et pavent la voie à un avenir durable. Ici pour triompher : Ces entreprises en évolution soutiennent leurs communautés depuis plus de deux ans grâce à leur résilience et à leur engagement.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 30 avril 2024. Un jury externe déterminera les entreprises gagnantes des cinq catégories. Lorsque celles-ci seront annoncées le 4 septembre, le public votera pour désigner le Choix du Canada et l'entreprise lauréate recevra le grand prix.

Le concours Les belles histoires de petites entreprises est une façon pour Postes Canada d'en offrir beaucoup plus aux entreprises d'un océan à l'autre. Lancé en 2020 durant la pandémie de COVID-19, il célèbre leur résilience, leur diversité et leurs réalisations, ainsi que le rôle essentiel qu'elles jouent dans les collectivités canadiennes.

