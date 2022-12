Le gouvernement du Canada accepte les demandes pour des projets de partout au pays dans le cadre du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

GATINEAU, QC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir des communautés autochtones dynamiques et en santé, partout au pays. Le pouvoir de transformation du sport joue un grand rôle dans l'atteinte de cet objectif. Le gouvernement reconnaît que de nombreuses communautés autochtones doivent encore surmonter des obstacles pour bénéficier des avantages des programmes sportifs.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé le lancement de nouvelles possibilités de financement par l'entremise du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones du Programme de soutien au sport. Dans le cadre des première et deuxième composantes de ce volet, 8,9 millions de dollars seront mis à la disposition d'organismes oeuvrant auprès des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un bout à l'autre du pays au cours de l'exercice 2023-2024.

Ce volet aide les communautés autochtones à avoir accès à des activités physiques pertinentes à leur culture. Les projets admissibles doivent être conçus et dirigés par des Autochtones et répondre à des objectifs de développement social définis par la communauté, par exemple offrir des solutions de rechange aux comportements à risque ou améliorer les possibilités d'emploi et de formation.

Depuis le lancement de ce volet en 2019, des centaines de communautés autochtones ont pu profiter de projets partout au pays.

Citations

« Par cette mesure, notre gouvernement travaille avec les communautés autochtones pour qu'elles puissent utiliser le sport comme outil qui contribuera à la réconciliation et au changement social. Le sport offre de grandes possibilités d'apprentissage et de perfectionnement à toutes les personnes qui le pratiquent, y compris au sein des communautés autochtones. Ces projets changent la vie des jeunes Autochtones et de leur famille. Notre gouvernement est fier de collaborer avec ses homologues et partenaires autochtones. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans la réalisation de leurs merveilleux projets. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

« Le Cercle sportif autochtone (CSA) tient à féliciter les organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone (OPTSA) pour leur travail inlassable dans toutes les régions afin de soutenir et de renforcer le sport, l'activité physique et les loisirs autochtones. Ils ont accompli de grandes choses en dépit des difficultés et des défis qu'ils ont dû relever, et ils ont maintenu leur engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines.

Le CSA tient à souligner l'engagement de Sport Canada qui a investi directement dans les OPTSA et, par conséquent, dans le développement des peuples autochtones par l'entremise du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones.

Le CSA, de concert avec les OPTSA, se réjouit de poursuivre le dialogue afin que les investissements soient pertinents et répondent aux besoins des communautés autochtones au Canada. »

-- Matt Tapper, directeur général, Cercle sportif autochtone

Les faits en bref

Les première et deuxième composantes du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones du Programme de soutien au sport visent à promouvoir l'amélioration de la santé, de l'éducation et de l'employabilité, et la réduction des comportements à risque. Ces objectifs sont conformes aux appels à l'action nos 7, 19 et 38 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Première composante : 5,3 millions de dollars sont mis chaque année à la disposition des 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone et du Cercle sportif autochtone pour la mise en place de projets sportifs communautaires. La date limite pour soumettre une demande de financement est le 9 janvier 2023.

Deuxième composante : 3,6 millions de dollars sont mis chaque année à la disposition des gouvernements et des communautés autochtones, et d'autres organismes autochtones sans but lucratif, ainsi que des organismes de prestation non autochtones qui collaborent avec un ou plusieurs organismes autochtones, pour des projets visant à promouvoir le sport dans les communautés autochtones. La date limite pour soumettre une demande est le 17 janvier 2023.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif canadien.

Liens connexes

Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

Sport Canada

Cercle sportif autochtone

Organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone

