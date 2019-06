Portes ouvertes au circuit Gilles-Villeneuve et initiation à la nage en eau libre - Fin de semaine sportive au parc Jean-Drapeau

Les cyclistes, patineurs, fondeurs en skis à roulettes et triathloniens sont invités à venir profiter du circuit Gilles-Villeneuve ce samedi, alors que, de 14h à 18h, la piste sera fermée à la circulation des véhicules et exclusivement réservée à l'usage des sportifs. Le circuit étant réputé pour son revêtement d'asphalte lisse et de qualité supérieure, il s'agit d'une belle occasion pour les adeptes de rouler en toute sécurité, sans stress ni chrono.

Avec des promotions, de l'animation musicale, des démonstrations de produits et de services des équipes de T-Lab et Cycles B , c'est un rassemblement à ne pas manquer!

Initiation à la nage en eau libre | 16 juin

Dimanche, les nageurs sont invités à venir faire l'essai du parcours de 300 mètres de nage en eau libre situé au cœur de la plage Jean-Doré. Lors de cette journée encadrée par des professionnels, les 3 corridors aménagés seront accessibles gratuitement pour les participants.

Se déroulant au lac de la plage, cette activité est recommandée pour les nageurs qui sont à l'aise en eau profonde. Pour une expérience optimale, il est conseillé d'apporter une bouée de nage en eau libre, une bonne combinaison isothermique et le tour est joué.

C'est un rendez-vous au parc Jean-Drapeau, le plus grand terrain de jeux à Montréal!

À propos du parc Jean-Drapeau

À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d'attractions récréotouristiques qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en métro, l'utilisation du transport collectif pour se rendre au parc est fortement recommandée afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables.

Pour tout savoir sur les événements et activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

