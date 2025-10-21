OTTAWA, ON | TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS ANISHNAABEG, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Une équipe diversifiée de porte-parole d'EY Canada est mise à la disposition des médias canadiens qui assureront la couverture avant, pendant et après le dépôt du budget fédéral de 2025.

Budget fédéral, «Hero Image» EY (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Tous les porte-parole désignés sont disponibles pour exposer leur point de vue sur les principaux secteurs auxquels devrait s'attaquer le gouvernement, dont la défense nationale, la souveraineté de l'intelligence artificielle, les grands projets d'infrastructure, l'exploitation minière et l'exploration de minéraux critiques, le commerce et les droits de douane, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement, pour ne nommer que ceux-là.

Voici trois leaders en fiscalité d'EY Canada qui sont disponibles pour commenter les enjeux de fiscalité et leur incidence sur les entreprises canadiennes :

Ameer Abdulla , associé, Fiscalité, EY Canada

, associé, Fiscalité, EY Canada Stéphane Leblanc , associé, Fiscalité, EY Privé

, associé, Fiscalité, EY Privé Fred O'Riordan , leader national, Politique fiscale, EY Canada

Il est aussi possible de faire appel aux leaders suivants d'EY Canada reconnus dans des secteurs spécifiques :

Crédits d'impôt à l'investissement dans l'énergie propre, grands projets d'infrastructure énergétique, exportation de gaz naturel liquéfié et marchés de l'énergie

Lance Mortlock , Ph. D., associé directeur, Produits industriels et énergie

, Ph. D., associé directeur, Produits industriels et énergie Jennifer Ward , associée et leader, Fiscalité - Produits industriels et énergie

Intelligence artificielle, transformation numérique et technologies émergentes

Biren Agnihotri , chef de la technologie

Commerce, droits de douane, Accord Canada‒États-Unis‒Mexique et affaires commerciales interprovinciales

Sylvain Golsse , leader national, Commerce international

Grands projets d'infrastructure (Loi visant à bâtir le Canada et projets d'intérêt national)

Nicole Wang , associée, Conseils en infrastructures, Stratégie et transactions

Défense nationale et sécurité

Jeff Hamilton , directeur et conseiller senior, Défense et sécurité

Mines, minéraux critiques et transition énergétique

Theo Yameogo , leader, Mines et métaux, EY Amériques

Projets hydroélectriques, nucléaires, solaires ou éoliens et modernisation de l'infrastructure du réseau

Moz Salim , associé et leader, Énergie et services publics

Croissance économique, innovation et incidences macroéconomiques au Canada

Mauricio Zelaya , leader canadien, Économie

Relocalisation de la fabrication et de chaîne d'approvisionnement au Canada (acier, automobile, produits chimiques, aérospatiale et transports)

Paul Vail , leader, Fabrication de pointe et mobilité

Immigration et mobilité transfrontalière des talents

Batia J. Stein , associée directrice, Immigration à des fins d'affaires, EY Cabinet d'avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Sylvain Golsse, Stéphane Leblanc et Fred O'Riordan seront présents au huis clos du budget le mardi 4 novembre qui sera suivi à 18 h (HEd'une webémission d'EY Canada présentant les grands points abordés. Cliquez ici pour vous inscrire à l'événement.

Pour en savoir plus sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ou consulter les bulletins FiscAlerte d'EY, cliquez ici.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour plus d'information, veuillez consulter le site ey.com/ca.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour retenir les services d'un porte-parole ou pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec Rafael Figueroa à [email protected] ou au 514 879 6596.