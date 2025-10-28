Anton Rabie, Ben Varadi et Ronnen Harary salués pour avoir réinventé l'entrepreneuriat par le jeu

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - Anton Rabie, Ben Varadi et Ronnen Harary fondateurs de Spin Master, jadis une petite entreprise de jouets à Toronto, sont aujourd'hui à la tête d'une société mondiale de premier plan dans le secteur du divertissement pour enfants. Sans conteste, leur ascension constitue l'une des réussites entrepreneuriales les plus emblématiques du Canada. C'est donc avec fierté qu'EY Canada a récompensé les trois entrepreneurs le 23 octobre dernier en leur remettant le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations dans le cadre du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 de l'Ontario, en reconnaissance de leur incidence durable sur l'économie canadienne, ainsi que sur son écosystème d'innovation et ses industries créatives.

Rachel Rodrigues, Ben Varadi et Anton Rabie (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Anton, Ben et Ronnen ont fait bien plus que fonder une entreprise, ils ont créé un mouvement. Leur parcours, un bel exemple de créativité, reflète leur conviction que le jeu peut façonner nos vies, explique Zach Pendley, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. »

Un succès d'envergure mondiale, ancré au Canada

Fruit de l'imagination et de l'audace de trois amis étudiants de l'Ivey Business School, Spin Master est née en 1994 grâce à un investissement de 10 000 $. Le premier produit de l'entreprise, baptisé Earth Buddy, s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires : un succès spontané qui prouve qu'il est possible de commencer petit. À peine quatre ans plus tard, le lancement des Air Hogs marque un tournant pour Spin Master et la positionne comme une force montante dans le secteur du jouet. Guidés par leur esprit d'entreprise et leur passion pour le jeu, les fondateurs ont fait de Spin Master une figure de proue mondiale dans le secteur du divertissement pour enfants, réputée pour ses jouets novateurs, ses marques axées sur le récit et ses expériences de jeu numérique.

Aujourd'hui, Spin Master est une société cotée en Bourse qui exerce ses activités dans près de 20 pays et compte plus de 2 500 employés. La stratégie de croissance des fondateurs repose sur l'innovation et des acquisitions stratégiques. En outre, ceux-ci comprennent parfaitement l'interrelation entre ce à quoi jouent les enfants et l'avenir du divertissement, et la façon dont le jeu a inspiré une génération de créateurs.

Le portefeuille diversifié de Spin Master comprend désormais des noms familiers du public comme PAW Patrol®, Kinetic Sand® et Melissa & Doug®, ainsi que des partenariats avec des leaders mondiaux du divertissement tels que Warner Bros., Universal, Paramount Skydance et Feld's Monster Jam. L'engagement continu des fondateurs à l'égard de l'innovation et de l'établissement de tendances dans le secteur des jouets, du divertissement et des jeux numériques témoigne de leur détermination à capter l'imagination des enfants et des familles.

« Ils n'ont jamais cessé de se réinventer. Leur capacité d'accroître leurs activités tout en demeurant fidèles à leurs valeurs fait d'eux des entrepreneurs d'exception, ajoute Brittany Keenan, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. »

Un entrepreneuriat porté par la raison d'être

Le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations souligne non seulement les jalons franchis par les fondateurs, mais aussi l'état d'esprit qui guide leur parcours. Il rend hommage à leur capacité de croître tout en incarnant une raison d'être, d'innover avec cœur et de bâtir une entreprise qui reflète le meilleur de l'entrepreneuriat canadien.

Les retombées de leurs activités vont bien au-delà du succès commercial.

Par l'intermédiaire d'initiatives comme la bourse d'études Future of Play, Spin Master s'est engagée à verser un montant annuel de 100 000 $ en faveur de l'éducation postsecondaire et de programmes de mentorat pour les créateurs sous-représentés au Canada et aux États-Unis afin d'appuyer la prochaine génération d'innovateurs. Leur incidence est aussi manifeste dans l'organisation The Toy Movement qui, à ce jour, a fait don de plus d'un million de jouets à des enfants de populations déplacées ou dans des situations désavantageuses. S'appuyant sur sa plateforme Playsponsible, l'entreprise est continuellement à la recherche d'occasions de mettre en marché des produits plus durables et de réduire son empreinte carbone.

« Anton, Ben et Ronnen ont édifié un héritage qui continue de façonner le contexte commercial au Canada et d'inspirer les prochaines générations, souligne Ryan Beck, associé directeur, Produits de consommation, EY Canada. Leur leadership a transformé la façon dont les enfants jouent, les entreprises prospèrent et les entrepreneurs participent à la vie des collectivités dans lesquelles ils vivent. Ce prix témoigne des principes intégrés aux pratiques de Spin Master depuis le premier jour : innovation, intégrité et incidence. »

Pour en savoir plus

Suivez #EOYCanada sur les médias sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour tout connaître du programme et obtenir la liste des finalistes et des lauréats 2025.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jenna Ng Liet Hing, [email protected], +1 416 943 3336