Les fondateurs d'Open Farm salués pour leur avant-gardisme en matière d'innovation et de durabilité et leur influence dans le secteur de la nourriture pour animaux de compagnie.

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Territoires traditionnels des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat -- Isaac Langleben et Jacqueline Prehogan, cofondateurs d'Open Farm, ont été nommés Entrepreneurs de l'année d'EY 2025 du Canada pour avoir transformé le secteur de la nourriture pour animaux de compagnie grâce à leur vision s'articulant autour de la qualité et la responsabilité éthique. Après avoir obtenu le titre régional en octobre, le duo a remporté la plus haute distinction à l'échelle nationale lors de la cérémonie de remise des prix d'hier soir à Toronto.

Alycia Calvert, Jacqueline Prehogan, Isaac Langleben et Rachel Rodrigues (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Isaac et Jacqueline prouvent que l'entrepreneuriat a le pouvoir de contribuer au bien commun, affirme Rachel Rodrigues, directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Leur engagement à l'égard des pratiques commerciales éthiques fait plus que transformer le secteur de la nourriture pour animaux, il établit un modèle de leadership qui renforce l'économie canadienne et crée un avenir durable pour les animaux, les humains et la planète. »

Guidés par une mission personnelle, Isaac et Jacqueline ont transformé leur ambition en un mouvement mondial et redéfini la nutrition animale en mettant l'accent sur la durabilité. Dès leurs débuts, alors qu'ils finançaient eux-mêmes leurs activités et s'affairaient à mettre en place une chaîne d'approvisionnement transparente à partir de zéro, jusqu'au jour où ils ont lancé la première nourriture pour animaux de compagnie à porter la certification Certified Humane au Canada, ils ont toujours privilégié les retombées durables plutôt que le gain à court terme. Aujourd'hui, Open Farm compte parmi les marques de nourriture pour animaux de compagnie les plus dignes de confiance en Amérique du Nord, réputée pour ne faire aucun compromis à l'égard de la nutrition, du bien-être animal et de la responsabilité environnementale. Le parcours d'Isaac et de Jacqueline témoigne de leurs choix audacieux et de leurs convictions, prouvant que raison d'être et performance peuvent aller de pair.

« À nos débuts, tout le monde nous disait "Ne le faites pas. Le secteur des animaux de compagnie est saturé. Les gros joueurs ont d'énormes ressources à leur disposition et vous ne faites pas le poids. Vous ne réussirez pas." Et si l'on ne se fie qu'aux statistiques et aux chiffres, ils ont raison. Mais nous avions un atout unique en poche : notre détermination absolue à donner vie à notre idée et à notre mission » a déclaré Jacqueline Prehogan en acceptant le prix.

Au cours des célébrations d'hier soir, trois autres Entrepreneurs de l'année régionaux ont également été mis à l'honneur, aux côtés de deux lauréats de mentions spéciales, des distinctions qui reconnaissent l'apport exceptionnel d'entrepreneurs à leur secteur d'activité. Isaac et Jacqueline représenteront ensuite le Canada au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY qui se tiendra en mai 2026 à Monaco.

Les Entrepreneurs de l'année régionaux d'EY :

Brian Grange | Bridgemans Services Group (Pacifique)

Charles L'Ecuyer | CES Corporation (Intelliflex) (Prairies)

Eric Naaman | Damotech (Région de l'Est)

Les lauréats d'une mention spéciale à l'échelle nationale :

Victoria Sopik | Kids & Company

Benjamin Sparrow | Saltworks Technologies

Les réalisations des participantes à l'édition nord-américaine 2025 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY et des participants au programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY de 2025 ont également été soulignées lors de la cérémonie. Ces programmes soutiennent des entrepreneures très prometteuses et des leaders des communautés noires et autochtones en leur fournissant le réseau, les conseils et les ressources nécessaires à la croissance de leur entreprise. Ensemble, ces initiatives témoignent de l'engagement d'EY à bâtir un Canada plus fort en donnant des moyens d'action à des chefs d'entreprises, en favorisant l'innovation et en stimulant la croissance économique à toutes les étapes du parcours entrepreneurial.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2025, les membres du jury indépendant à l'échelle nationale sont : Tania M. Clarke, administratrice de sociétés; Andreea Crisan, présidente et chef de la direction, ANDY Transport; Joanna Griffiths, fondatrice et chef de la direction, Knix et Kt by Knix; Laurie MacKeigan, présidente, Backman Vidcom; Ashif Mawji, directeur général, ScaleGood Fund LP; et Imran Siddiqui, directeur général, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

Les commanditaires nationaux sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jenna Ng Liet Hing, [email protected], +1 416 943 3336