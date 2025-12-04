La Société fait de la complexité un tremplin vers des possibilités pour ses clients, ses gens et les collectivités

Grâce à l'adoption de solutions d'IA conçues au Canada, 75 % des membres du personnel maîtrisent désormais l'IA

Quelque 9 000 professionnels ont consacré 400 000 heures à de la formation axée sur les compétences de demain

Au total, 28 000 heures ont été consacrées à des initiatives bénévoles, contribuant à des progrès mesurables en matière de carboneutralité

TORONTO et TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Partout au pays, les entreprises et les collectivités font face à des changements rapides et doivent conjuguer ambition et responsabilité pour renforcer leur résilience et réussir leur transformation. Le Rapport d'impact 2025 d'EY Canada présente la façon dont la Société saisit ce moment pour bâtir ensemble - All in - un avenir plus fort et plus durable en toute confiance.

Rapport d’impact 2025 d’EY Canada (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Qu'il s'agisse d'adopter l'IA de façon responsable, d'investir dans nos gens ou de renforcer les écosystèmes qui propulsent l'économie, le Rapport d'impact de cette année décrit la manière dont nous travaillons aux côtés de nos collègues, des clients et des collectivités pour bâtir un Canada plus fort », indique Alycia Calvert, présidente et chef de la direction d'EY Canada.



Accompagner les clients dans leur transformation à l'aide de l'IA et d'écosystèmes

La Société investit dans sa propre transformation pour mieux soutenir les clients en cette période de changement rapide. En intégrant des solutions reposant sur l'IA à ses activités, EY découvre, met à l'essai et perfectionne continuellement des approches qui se traduisent par des stratégies plus efficaces pour les organisations aux prises avec des défis complexes.

Cette année, EY a franchi une étape importante avec le lancement de FlexiGenAI, une plateforme conçue au Canada qui marque le passage de l'adoption d'outils d'IA à la création de solutions exclusives et évolutives.

En associant des technologies de pointe à une expertise sectorielle, les partenariats stratégiques d'EY amplifient son influence. Grâce à ses 45 alliances, notamment avec Microsoft, ServiceNow, Snowflake, SAP et Shopify, EY conjugue ses capacités à la puissance des principales plateformes technologiques pour offrir des solutions intégrées qui aident les organisations à s'adapter et à prospérer.

L'humain demeure au cœur de chaque histoire de réussite

Au cours de l'exercice 2025, près de 9 000 professionnels d'EY ont consacré 400 000 heures à des activités d'apprentissage et de perfectionnement. La Société a repensé la formation pour l'ère de l'IA, en combinant la technologie et le potentiel humain afin de développer des compétences d'avenir et de renforcer l'agilité professionnelle. Aujourd'hui, 75 % des professionnels d'EY au Canada maîtrisent les outils d'IA, ce qui habilite les équipes à fournir des conseils fondés sur une expérience concrète.

Parallèlement, EY a réitéré son engagement à l'égard de l'inclusivité et du bien-être en portant le montant du remboursement des frais liés au bien-être à 1 200 $ et en offrant des options plus souples en faveur de la santé personnelle et financière de ses gens. EY continue de cultiver un environnement de travail où chaque personne se sent reconnue, soutenue et outillée pour réussir, de sorte que 87 % des membres du personnel affirment se sentir libres d'être eux-mêmes et 79 % à l'aise d'exprimer leurs points de vue.

Bâtir des collectivités plus fortes

EY maintient son engagement indéfectible envers les collectivités. Ainsi, la Société a mobilisé ses gens et ses clients pour effectuer 28 000 heures de bénévolat axé sur les compétences dans le cadre du programme EY Ripples, générant des retombées positives dans la vie de plus de 1,3 million de personnes.

Des programmes axés sur la réconciliation avec les peuples autochtones, la finance durable et l'adoption responsable de l'IA contribuent également à renforcer les collectivités d'un bout à l'autre du pays.

Favoriser une croissance durable

EY Canada intègre la durabilité dans chaque aspect de ses activités, en conciliant croissance et responsabilité climatique. En 2025, la Société a franchi une étape de plus vers son objectif de carboneutralité en réduisant l'intensité de ses émissions de 25 % par rapport à l'exercice 2024 et en maintenant 95 % de ses bureaux dans des bâtiments écoénergétiques certifiés LEED.

Outre les avancées sur le plan opérationnel, EY a mobilisé des membres du personnel et des partenaires dans le cadre de programmes de protection de la biodiversité, de défis d'innovation et d'initiatives qui rapprochent les collectivités des solutions climatiques. Ces efforts démontrent que la durabilité n'est pas qu'un objectif, mais bien un principe directeur qui façonne la manière dont EY mène ses activités, évolue et contribue à un avenir résilient.



Lisez le rapport intégral ici.

