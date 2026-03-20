Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pourla Journée internationale de la Francophonie English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
20 mars, 2026, 12:00 ET
MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert, bleu, rouge et violet, du coucher du soleil jusqu'à 21 h, pour souligner la Journée internationale de la Francophonie.
Note : Après 21 h, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 15 juin.
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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
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