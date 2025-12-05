Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
05 déc, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le 6 décembre, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en blanc et mauve, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, ainsi que l'anniversaire de la tuerie à l'École Polytechnique de Montréal.
