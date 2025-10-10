Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée mondiale de la santé mentale English

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert lime, du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30, pour souligner la Journée mondiale de la santé mentale.

Note : Après 21 h 30, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 20 novembre.

