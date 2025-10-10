MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert lime, du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30, pour souligner la Journée mondiale de la santé mentale.

Note : Après 21 h 30, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 20 novembre.

Personnes-ressources

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à :

Renée LeBlanc Proctor

Conseillère principale en communications et Attachée de presse

Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

[email protected]

Relations avec les médias

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

613-960-9251

Sans frais : 1-877-250-7154

Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada