Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
10 oct, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert lime, du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30, pour souligner la Journée mondiale de la santé mentale.
Note : Après 21 h 30, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 20 novembre.
