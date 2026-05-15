Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie English
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15 mai, 2026, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le 17 mai, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel, du coucher du soleil jusqu'à 22 h, pour la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.
Note : Après 22 h, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 15 juin.
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