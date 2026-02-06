ST. JOHN'S, NL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est, et d'Amanda Buis, présidente du conseil d'administration de la SPCA de St. John's.

Date : Le vendredi 6 février 2026



Heure : 13 h HNT



Lieu : centre communautaire de la SPCA de St. John's

120, chemin East White Hills

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1A 5J7

L'équipement de protection individuelle (casque de protection et veste) sera remis aux représentants des médias sur place avant l'annonce.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Amanda Buis, Présidente, SPCA de St. John's, 709-685-2030, [email protected]