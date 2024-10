Pont-jetée LaSalle : ouverture du pont modulaire temporaire aux usagers

KINGSTON, ON, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) informe le public de l'ouverture du pont modulaire temporaire sur le pont-jetée LaSalle. L'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons au pont-jetée a été rétabli en date du 3 octobre 2024, à 12 h (heure normale de l'Est).

Le pont modulaire temporaire est un pont à poutres à treillis de 2 voies qui comprend un trottoir réservé aux piétons.

Les cyclistes peuvent choisir d'emprunter le pont dans le respect des directives provinciales, telles que :

rouler en file indienne sur le côté droit de la route

porter l'équipement de sécurité requis

être muni d'autres pièces d'équipements requis par la loi (p. ex. cloche ou klaxon, phares et réflecteurs, et ruban réfléchissant)

Les cyclistes peuvent également descendre de leur vélo et traverser le pont à pied en empruntant le trottoir piétonnier. Nous demandons à tous les usagers de faire preuve de prudence en traversant le pont.

SPAC est reconnaissant de la compréhension et de la patience des entreprises locales, des résidents et des autres membres de la collectivité qui ont subi les contrecoups de la fermeture du pont-jetée LaSalle.

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Ville de Kingston et d'autres intervenants pour trouver une solution permanente qui permette d'établir un équilibre entre les besoins de la communauté maritime et des usagers du pont.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne grâce à des investissements continus dans son infrastructure. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

De plus amples renseignements sur le pont temporaire sont accessibles sur la page Web du projet du pont-jetée LaSalle.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, [email protected]