GATINEAU, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, annoncera l'emplacement d'une nouvelle installation fédérale qui renforcera le leadership du Canada en sciences du patrimoine.

Cette nouvelle installation, réalisée par l'entremise de Laboratoires Canada, réunira des experts fédéraux en conservation et en archéologie pour contribuer à la préservation culturelle, à la collaboration scientifique et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 14 août 2025

Heure : 9 h 30

Endroit : Gatineau (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le vendredi 13 août, à 16 h 30.

au plus tard le vendredi 13 août, à 16 h 30. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 14 août » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Élisabeth d'Amours, Directrice, Opérations, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, 343-551-7759; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]