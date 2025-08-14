La nouvelle installation préservera le patrimoine culturel et fera progresser la réconciliation grâce à la collaboration scientifique

GATINEAU, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait un grand pas en avant pour protéger les récits et les objets qui reflètent les nombreuses histoires, cultures et identités qui façonnent notre identité en tant que Canadiens et qui rendent notre pays plus fort. La nouvelle installation des Sciences du patrimoine culturel (SPC) fournira un espace où les experts en conservation peuvent collaborer en vue de protéger et de préserver les artéfacts culturels les plus précieux du Canada et notre patrimoine pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, ainsi que l'honorable Greg Fergus, député de Hull--Aylmer, ont annoncé l'emplacement de la nouvelle installation des SPC.

Qu'il s'agisse de reliques de l'expédition Franklin, d'artéfacts emblématiques comme le chandail de hockey de Maurice « Rocket » Richard, d'œuvres de Norval Morrisseau ou encore d'une fusée d'essai du programme de l'Avro Arrow, le groupe des SPC aide à préserver les histoires d'ici en alliant science et histoire pour protéger notre patrimoine canadien.

Située sur un terrain fédéral vacant au 51, boulevard Sacré-Cœur, à Gatineau, au Québec, directement derrière l'historique Imprimerie nationale, l'installation de 18 000 mètres carrés intégrera des laboratoires, des ateliers, des bureaux et des technologies spécialement conçus pour répondre aux besoins complexes des sciences du patrimoine, notamment les enquêtes sur le terrain, les analyses scientifiques et la préservation des objets d'importance culturelle.

Une fois terminée, l'installation fera du Canada un chef de file des sciences du patrimoine et accueillera environ 170 employés, dont des scientifiques et des experts en conservation du patrimoine de Parcs Canada, de l'Institut canadien de conservation (ICC) et du Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP).

Ce projet renforcera les partenariats établis avec les Autochtones en accordant la priorité aux besoins et aux valeurs des communautés. Les SPC aident les communautés autochtones à prendre soin de leurs objets culturels et à intégrer les systèmes de connaissances autochtones dans les travaux de recherche sur la conservation et les pratiques de conservation.



Le choix de l'emplacement de l'installation a été guidé par un dialogue avec la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg et appuyé par le Conseil Tribal de la Nation Algonquine Anishinabeg. Le projet aura pour but de créer des possibilités d'inclusion économique à long terme pour les Autochtones. Les conseils et les recommandations des peuples autochtones sont intégrés de manière réfléchie au début de la planification et de la prise de décisions afin d'aider à orienter la création future d'espaces culturellement sûrs pour la réflexion et les cérémonies.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste du Canada à moderniser l'infrastructure scientifique fédérale par l'entremise de la stratégie Laboratoires Canada.

Citations

« Le Canada possède un riche patrimoine et une histoire multidimensionnelle qui nous unit tous. La construction de l'installation des Sciences du patrimoine culturel à Gatineau, au Québec, témoigne de l'engagement ferme du gouvernement du Canada à préserver ce patrimoine pour les générations futures. Grâce à cet investissement, nous modernisons nos infrastructures servant à la conservation, nous soutenons la recherche de pointe et nous réaffirmons le rôle essentiel de la science fédérale dans la promotion de l'unité nationale, l'avancement de la réconciliation et la célébration de ce qui rend le Canada unique. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Grâce au travail de Patrimoine canadien et de Parcs Canada, notre gouvernement est déterminé à protéger la culture et l'identité canadiennes. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens et Canadiennes savent qu'il est important de préserver et de partager notre patrimoine culturel. Nos arts, nos récits et notre histoire sont au cœur de l'expérience canadienne, et c'est grâce à eux que nous nous unissons en tant que Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre. Ce centre des sciences du patrimoine culturel contribuera à l'avancement des sciences du patrimoine culturel, en plus de nous aider à mieux comprendre la riche histoire culturelle de notre pays grâce à la recherche sur certains de nos artéfacts les plus précieux. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

Comme des traces dans la neige, chaque génération a laissé son empreinte, façonnant cette terre pour en faire un pays exceptionnel. Aujourd'hui, nous suivons leur exemple avec la construction de la nouvelle installation nationale des Sciences du patrimoine culturel, ici même à Hull-Aylmer. Cet investissement audacieux donnera à nos experts les moyens de protéger, de célébrer et de transmettre notre patrimoine aux générations à venir. Une nation forte connaît ses racines. C'est pourquoi nous construisons notre avenir en honorant notre passé -- ensemble, nous bâtissons un Canada plus fort.

L'honorable Greg Fergus

Député de Hull--Aylmer

Les faits en bref

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui modernise l'infrastructure scientifique, avec un investissement de 3,7 milliards de dollars pour soutenir les priorités scientifiques fédérales et transformer le fonctionnement des activités scientifiques à l'échelle fédérale.

La stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique en vue de leur collaboration dans des laboratoires et des espaces modernes, durables et accessibles qui comportent des technologies de l'information numériques modernes.

La nouvelle installation des SPC appuiera les fonctions de conservation du patrimoine reconnues à l'échelle internationale de Parcs Canada, de l'ICC et du RCIP. L'ICC et le RCIP sont tous deux des organismes de service spécial au sein de Patrimoine canadien. Le personnel déménagera de 2 installations désuètes situées dans la région de la capitale nationale.

Les priorités du groupe SPC sont les suivantes : préserver le patrimoine culturel pour les générations à venir faciliter l'accès aux collections d'artéfacts et d'objets historiques, y compris les œuvres d'art, les objets culturels et les spécimens d'histoire naturelle cerner et aborder les risques émergents pour le patrimoine culturel

La planification de l'approvisionnement est en cours pour l'installation des SPC. Une demande de propositions devrait être envoyée aux soumissionnaires qualifiés à l'automne 2025 et la sélection finale devrait avoir lieu à l'automne 2026. Les échéanciers de construction seront déterminés en consultation avec l'adjudicataire du contrat.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Élisabeth d'Amours, Directrice, Opérations, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, 343-551-7759; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501,[email protected]