GATINEAU, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada continue d'investir massivement dans la Garde côtière canadienne (GCC) pour que celle-ci ait les navires dont elle a besoin afin d'affirmer la souveraineté du Canada dans l'Arctique, tout en créant et en maintenant des emplois pour les travailleurs canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), était au chantier naval Helsinki Shipyard en compagnie de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et d'autres dignitaires pour souligner le début officiel de la construction du Polar Max, l'un des 2 nouveaux brise-glaces polaires construits pour la GCC dans le cadre de la SNCN du Canada.

Le Polar Max est construit par Chantier Davie Canada Inc. (CDCI). La construction de la coque a lieu au chantier naval Helsinki Shipyard, en Finlande, chantier acquis récemment par CDCI. Lorsque la coque sera achevée, elle sera transférée au chantier naval de CDCI à Lévis, au Québec, pour l'assemblage final et le gréage du navire. Grâce à cette collaboration, les travailleurs canadiens ont l'occasion d'apprendre les pratiques exemplaires finlandaises en matière de construction de brise-glaces polaires. Ainsi, ils acquerront une expertise et une expérience pratique qu'ils pourront appliquer à de futurs projets, et le Canada renforcera sa capacité de construire des navires capables de soutenir ses opérations dans l'Arctique.

Avec le Polar Max, qui doit être livré au plus tard en 2030, la GCC aura les navires dont elle a besoin pour s'acquitter de son travail essentiel, comme faire le déglaçage, intervenir en cas d'urgence maritime, mener des travaux de recherche scientifique dans l'Arctique et assurer l'acheminement sécuritaire des biens et des services aux collectivités du Nord du Canada. Ce brise-glace sera plus autonome, plus puissant et plus avancé que tous les brise-glaces de la flotte actuelle de la GCC. Outre sa fonction opérationnelle, le projet permettra de constituer une main-d'œuvre canadienne qualifiée ayant une expérience des pratiques exemplaires internationales, contribuant ainsi à la formation des générations futures de constructeurs navals.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à faire construire les navires au Canada dans le cadre de la SNCN, tout en ayant néanmoins recours à des partenariats stratégiques pour respecter les échéanciers et obtenir les résultats escomptés. Le projet du Polar Max crée des emplois, développe l'expertise canadienne et permet à la GCC de poursuivre son travail essentiel dans l'Arctique, où elle soutient les communautés autochtones, protège l'environnement et défend la souveraineté du Canada.

« La Stratégie nationale de construction navale favorise la collaboration afin de renforcer la sécurité du Canada dans l'Arctique, de doter la Garde côtière canadienne de nouveaux brise-glaces et de former une main-d'œuvre qualifiée au pays. Comme la construction du brise-glace Polar Max est maintenant entamée, le projet permettra de développer les compétences et l'expertise des travailleurs canadiens au fil de son avancement. Grâce à cette collaboration internationale, nos travailleurs pourront apprendre des pratiques exemplaires et des méthodes modernes qui viendront renforcer l'industrie canadienne de la construction navale pour les années à venir. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Face à un monde de plus en plus complexe, le nouveau gouvernement du Canada prend les mesures qui s'imposent en réinvestissant dans le renouvellement de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière canadienne. Avec la Stratégie nationale de construction navale, nous transformons la façon dont nous obtenons l'équipement et les infrastructures maritimes essentiels, au profit des générations futures de Canadiens et de Canadiennes. En collaboration avec des partenaires comme Chantier Davie et d'autres chefs de file de l'industrie, nous dotons la Garde côtière canadienne de navires modernes et de technologies de pointe qui permettront de renforcer notre souveraineté dans l'Arctique et de stimuler l'économie canadienne pendant des décennies. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Le début des travaux aujourd'hui représente une étape importante pour défendre la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Le projet Polar Max fournira à la Garde côtière canadienne des navires de pointe tout en renforçant l'expertise nationale en matière de construction navale ainsi que les relations qui nous unissent à la Finlande et au reste de l'Europe dans les domaines de l'économie et de la sécurité. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La construction du nouveau brise-glace polaire canadien marque une étape historique dans le renforcement de notre présence dans l'Arctique, la protection de nos océans et le soutien aux communautés qui en dépendent. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous construisons la prochaine génération de navires de la Garde côtière canadienne et réunissons l'innovation canadienne et l'expertise internationale. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

La GCC dispose actuellement de 18 brise-glaces de tailles et de capacités diverses, ce qui en fait la deuxième flotte de brise-glaces au monde. Le Canada fait construire 2 nouveaux brise-glaces polaires dans le cadre de la SSN, afin de renforcer ses opérations dans l'Arctique.

fait construire 2 nouveaux brise-glaces polaires dans le cadre de la SSN, afin de renforcer ses opérations dans l'Arctique. Le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 3,25 milliards de dollars (taxes en sus) à CDCI pour la construction de l'un des futurs brise-glaces polaires de la GCC dans le cadre de la SNCN. Cet investissement important permettra non seulement de renforcer la souveraineté et la sécurité du Canada dans l'Arctique, mais aussi de contribuer considérablement à l'économie et à l'industrie maritime du pays.

L'un des brise-glaces polaires, le Polar Max, est construit par CDCI. Un deuxième est en cours de construction au chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan et devrait être livré au plus tard en 2032.

Ce projet est un bel exemple de collaboration fructueuse qui s'inscrit dans le Pacte de collaboration sur les brise-glaces, un accord trilatéral que le Canada, la Finlande et les États-Unis ont signé en novembre 2024. Le Pacte vise à favoriser l'échange des connaissances et l'innovation en matière de conception et de construction de brise-glaces.

Grâce à la SNCN, le gouvernement du Canada, au cours des 15 dernières années, a acquis de nombreux navires et a fait en sorte que la flotte canadienne soit radoubée et entretenue comme il se doit pour qu'elle demeure fiable, efficace et en service jusqu'à la fin de sa durée utile.

On estime que les contrats attribués entre 2012 et la fin de 2024, dans le cadre de la SNCN, ont contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de près de 38,7 milliards de dollars (2,8 milliards de dollars par an) et qu'ils ont permis de créer ou de maintenir environ 21 400 emplois par an entre 2012 et 2025.

