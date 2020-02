Pomerleau s'enracine en Colombie-Britannique

« Je suis très fier de ce nouvel espace, qui symbolise la volonté de Pomerleau de poursuivre sa croissance à Vancouver », a indiqué Pierre Pomerleau, président et directeur général. « Nous nous sommes toujours définis en misant sur nos employés et sur l'innovation pour nous surpasser. À l'image de nos nombreuses années en Colombie-Britannique, nous sommes heureux de continuer à croître et à travailler de concert avec nos clients, nos partenaires de confiance et nos talents. L'ouverture de ce bureau est un pas important qui établira notre entreprise comme un partenaire de premier ordre, et ce, d'un océan à l'autre », a souligné M. Pomerleau.

L'expansion de Pomerleau prend appui sur le succès de l'entreprise à la suite de l'acquisition de Westpro en 2016, ainsi que sur ses réalisations dans la province en matière d'énergie renouvelable et d'ébénisterie architecturale à travers ses divisions Borea et Beaubois.

Établis auparavant à Surrey, les bureaux de Pomerleau sont maintenant à proximité du cœur économique de Vancouver, ainsi que de ses clients et de ses partenaires. Par cette décision stratégique, Pomerleau témoigne de son souci envers ses employés en leur donnant la possibilité d'œuvrer dans des espaces de travail ouverts des plus modernes.

Menée par Gordon R. Mann, vice-président principal, Construction, l'équipe britanno-colombienne de Pomerleau souhaite étendre son réseau de développement d'affaires dans la région de Vancouver et mieux soutenir ses projets potentiels et actuels, notamment la construction de l'aréna de South Burnaby et de la nouvelle canalisation d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées de l'île Annacis.

Vivre l'innovation, façon Pomerleau

Pomerleau a célébré l'inauguration de ses nouveaux bureaux le mercredi 26 février avec des partenaires, clients et acteurs clefs du secteur. Les invités ont été témoins du leadership de Pomerleau dans le développement et l'adoption de technologies novatrices par l'optimisation du travail et des procédés des équipes sur les chantiers. Cette démarche unique, utile de la conception à la livraison de projets et bien au-delà, encourage l'utilisation et l'essai de divers outils numériques qui complètent le talent, les habiletés et le savoir-faire du personnel pour qu'il puisse se concentrer sur l'offre de conseils professionnels à valeur ajoutée.

En tant que leader dans l'industrie, Pomerleau tire une grande fierté à alimenter son vaste écosystème d'innovations pour continuer à créer de la valeur pour ses clients. À cet égard, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, les invités ont pu s'offrir une visite guidée au cœur de quelques projets phares de Pomerleau.

Redonner à la communauté

Durant les célébrations, Pomerleau a aussi annoncé un don caritatif à RainCity Housing, organisme choisi par les employés à la suite d'un concours à l'interne. RainCity Housing crée, implante et assure la gestion de programmes de soutien et de logement qui favorisent les liens, renforcent l'esprit de communauté et font évoluer la situation des sans-abris et des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, de traumatismes et de toxicomanie dans la région du Lower Mainland.

« S'établir au sein de la communauté de la Colombie-Britannique signifie bien plus que de faire uniquement des affaires. Cela signifie également de redonner à cette communauté et de jouer un rôle clé afin de la rendre meilleure. L'adéquation entre les valeurs de RainCity Housing et de Pomerleau a pesé dans la balance pour nos employés. Nous sommes très fiers de venir en aide à cet organisme dans sa quête de dépassement », a tenu à indiquer M. Mann.

