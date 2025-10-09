MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le regroupement Constructeurs Terminal de Contrecœur Grands Projets (CTCGP), composé de Pomerleau et de Aecon, est fier d'amorcer la nouvelle phase des travaux du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur de l'Administration portuaire de Montréal (APM). Pomerleau est fière de pouvoir contribuer à un projet hautement stratégique pour le pays. Les travaux débuteront progressivement d'ici le 27 octobre.

Ce projet d'envergure contribuera à renforcer la chaîne logistique du Canada, à soutenir la croissance du commerce international et à stimuler l'économie locale de la région du Grand Montréal.

Concrètement, le projet vise la construction de deux postes à quai totalisant 675 mètres qui seront mis en service en 2029. Ces nouvelles installations portuaires accueilleront des navires de grande capacité, notamment des porte-conteneurs, ayant un volume pouvant atteindre

1,15 million d'EVP (équivalent vingt pieds).

Mode de réalisation collaboratif

En 2024, CTCGP avait conclu une entente pour la phase de conception des travaux maritimes de ce projet d'expansion portuaire selon une approche de type conception-construction collaborative. De plus en plus utilisée pour les grands projets, cette approche favorise la collaboration et la transparence entre le consortium et le client, facilitant ainsi l'implantation de solutions, et permettant une meilleure identification et mitigation des risques, et une meilleure prévisibilité des coûts et des délais.

Les équipes travailleront à la réalisation des travaux maritimes incluant la construction des quais et les opérations de dragage en tenant compte des lois et règlementations environnementales en vigueur.

« L'expansion du Port de Montréal est un projet stratégique qui va renforcer la résilience économique à un moment déterminant pour le Québec et le Canada et c'est un privilège d'en faire partie. Le modèle collaboratif permet une grande intégration d'innovations sur ce projet complexe permettant des travaux marins d'une grande précision. Nous sommes fins prêts à lancer les travaux pour ce projet déterminant pour la vitalité de notre chaîne logistique », a affirmé Philippe Adam, président-directeur général de Pomerleau.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards de dollars. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en mode collaboratif. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans la grande majorité de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea réalise près de 50 % des projets de construction renouvelable au pays et sa filiale ITC Construction est l'une des plus importantes entreprises de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Sa branche d'investissement, Pomerleau Capital, se spécialise dans l'investissement et le financement d'infrastructures privées. Fondée il y a près de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020 et l'une des entreprises les mieux gérées (Deloitte) www.pomerleau.ca.

