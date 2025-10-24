La construction est lancée pour les 166 nouvelles unités destinées au marché locatif et abordable

CALGARY, AB, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Dream Office REIT (TSX : D.UN) et Pomerleau Capital, la filiale financière et le gestionnaire de fonds d'investissement de Pomerleau, sont heureux d'annoncer leur partenariat dans le cadre d'un projet de conversion de bureaux en logements d'une valeur de 70 millions de dollars situé au 606 4 Street SW, dans le centre-ville de Calgary. La construction est maintenant débutée, marquant une étape importante dans le réaménagement de l'ancien Barclay Centre.

Le projet transformera environ 135 000 pieds carrés d'espace de bureaux sous-utilisé en 166 nouveaux logements, incluant des studios, des appartements d'une chambre et des appartements de deux chambres. Il est important de souligner que 27 % des logements seront désignés comme des logements abordables, ce qui répondra directement aux besoins de Calgary en matière d'habitation et s'alignera sur les politiques municipales visant à promouvoir la réutilisation adaptative et la densification urbaine.

Les premiers logements devraient être achevés en 2027, contribuant ainsi à la qualité de vie et à l'abordabilité du centre-ville de Calgary.

Un partenariat stratégique qui démarre en force

Cette initiative représente la première collaboration entre Dream et Pomerleau Capital, renforçant l'engagement des deux organisations en faveur du développement urbain durable. Ce projet est également le premier investissement de Pomerleau Capital dans la conversion d'un immeuble de bureaux en logements, ce qui démontre concrètement son approche stratégique en matière d'investissement dans des actifs immobiliers qui ont un impact à long terme sur la communauté.

La construction est dirigée par ITC Construction Group, l'une des plus grandes entreprises de construction de tours résidentielles de l'Ouest canadien et une filiale de Pomerleau. Ce partenariat met en évidence les capacités intégrées de Pomerleau pour réaliser des projets et répondre aux besoins des communautés.

« Grâce à notre collaboration avec Pomerleau, ce projet montre comment l'innovation en matière de conception et de développement peut redéfinir la vie urbaine. En adaptant judicieusement les espaces existants, nous créons des logements distinctifs qui contribuent à une communauté urbaine plus durable et plus connectée », a déclaré Jay Jiang, directeur financier de Dream Office REIT.

« Nous savons tous que les besoins en matière d'habitation sont importants et qu'ils continuent de s'accentuer partout au Canada. La conversion de bureaux sous-utilisés en logements, dont près du tiers seront abordables, correspond parfaitement au type de projet auquel nous aspirons. Nous sommes fiers de prendre part à ce partenariat qui apporte des solutions concrètes aux communautés, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer à nouveau avec Dream dans le futur », a déclaré Philippe Adam, président et directeur général de Pomerleau.

À propos de Dream Office REIT

Dream Office REIT est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en société. Dream Office REIT est l'un des principaux propriétaires d'immeubles de bureaux du centre-ville de Toronto, avec plus de 4 millions de pieds carrés détenus et gérés. Nous avons soigneusement constitué un portefeuille d'investissement composé d'actifs de grande qualité situés dans des emplacements irremplaçables, sur l'un des meilleurs marchés immobiliers de bureaux au monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.dreamofficereit.ca.

À propos de Pomerleau Capital

Pomerleau Capital est la filiale de Pomerleau spécialisée dans l'investissement et le financement de projets d'infrastructures, de transition énergétique et de bâtiments. L'équipe de Pomerleau Capital se consacre au développement d'occasions d'investissements, au financement de projets et à la gestion d'actifs. À ce jour, Pomerleau Capital a structuré plus de cinq milliards de dollars de financement pour des projets d'infrastructure complexes et de grande envergure. La société, notamment par l'intermédiaire de son fonds d'actifs réels, gère un portefeuille d'actifs axé sur des projets qui contribuent au développement de collectivités saines et durables.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 6 milliards de dollars de revenus. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca

SOURCE Pomerleau Inc.

Pour plus d'informations : Jay Jiang, directeur financier, Dream Office REIT, 4163656638, [email protected]; Alicia Dufour, conseillère principale en relations publiques, Pomerleau, 438-825-6948, [email protected]