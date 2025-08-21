VANCOUVER, BC, le 21 août 2025 /CNW/ - Pomerleau est fière d'annoncer que sa filiale, ITC Construction Group (« ITC »), a conclu une entente en vue de l'acquisition de Farmer Construction Ltd. (« Farmer »), un acteur majeur dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale en Colombie-Britannique, dont le siège social est situé à Victoria. Cette transaction marque une étape clé dans la stratégie de croissance nationale d'ITC, qui s'est accélérée depuis son intégration au sein du groupe Pomerleau en 2022.

« Avec la signature de l'accord d'acquisition de Farmer par ITC, nous établissons un partenariat stratégique avec un constructeur local de confiance, dont les forces et les valeurs sont en parfaite adéquation avec les nôtres. Cet accord vise à renforcer notre présence régionale et à combiner nos capacités dans la construction résidentielle et commerciale dans l'Ouest. Notre culture et notre vision communes font de ce partenariat une alliance naturelle et nous sommes enthousiastes face aux opportunités qui se présentent à nous », a déclaré Philippe Adam, président-directeur général de Pomerleau.

Cette acquisition s'inscrit dans les récentes initiatives d'expansion d'ITC, telles que l'ouverture d'un bureau à Toronto et l'intégration d'une équipe à Victoria, en plus de sa présence à Vancouver, Calgary et Edmonton. Avec plus de 70 ans d'expérience, Farmer renforcera la capacité d'ITC à réaliser des projets de grande envergure dans l'Ouest canadien.

Cette transaction, approuvée par les conseils d'administration d'ITC et de Farmer, sera finalisée après l'approbation du Bureau de la concurrence. Une fois approuvée, Farmer continuera à opérer sous son nom actuel, en conservant son identité de marque et son engagement envers ses clients.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 6 milliards de dollars de revenus en 2024. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020. www.pomerleau.ca

SOURCE Pomerleau Inc.

Pour les demandes des médias : Alicia Dufour, 438 825-6948, [email protected]