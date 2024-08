VANCOUVER, BC, le 15 août 2024 /CNW/ - South Fraser Station Partners, un consortium formé de Pomerleau, Aecon et ACCIONA, a le plaisir d'annoncer que la province de la Colombie-Britannique lui a attribué le contrat des stations du SkyTrain de la ligne Surrey Langley.

En tant que chef de file de l'industrie de la construction au Canada et leader en innovation, Pomerleau travaille de façon engagée, collaborative et durable pour bâtir les milieux de vie de demain.

Surrey Langley SkyTrain – Willowbrook Station (Groupe CNW/Pomerleau Inc.)

« Pomerleau est fière de participer au projet du SkyTrain de la ligne Surrey Langley, une étape importante pour l'avancement du transport durable de la région », a déclaré Philippe Adam, président-directeur général de Pomerleau. « Ce projet confirme notre volonté de créer des infrastructures durables qui unissent nos communautés et renforcent l'économie de la Colombie-Britannique. »

Le projet, qui prolongera la ligne Expo de 16 kilomètres, de la station King George, à Surrey, jusqu'au centre-ville de Langley, représente un investissement important pour le transport durable de la région. Le contrat comprend la conception et la construction de huit stations, de trois échangeurs de transport en commun, de neuf stations de propulsion électrique et de 250 mètres de voie de guidage à la station terminus de la 203e rue à Langley.

Une fois terminée, l'extension du SkyTrain de Surrey Langley offrira un temps de trajet fiable de 22 minutes entre la ville de Langley et la station King George, et un trajet de 65 minutes entre Langley et le centre-ville de Vancouver, ce qui améliorera considérablement l'expérience client.

Pomerleau est fière de collaborer avec son client, ses partenaires et les différentes parties prenantes à la réalisation d'un projet qui améliorera les déplacements, facilitera l'accès aux services et au logement, et contribuera à l'épanouissement des communautés, au développement économique et à la protection de l'environnement.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 5 milliards de dollars de revenus en 2023. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans plus de 70 % de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea exécute 50 % des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020.

