Pomerleau jette les bases du futur de la construction en créant un laboratoire d'innovation unique, en plein cœur du campus Factry situé au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Pomerleau, chef de file de la construction au Canada, s'associe à la Factry, premier centre de formation au Canada axé sur le développement des compétences créatives, afin de faire naître aXLab Pomerleau, un laboratoire d'innovation consacré à accélérer l'intégration de technologies innovantes dans l'industrie de la construction.

Ce laboratoire, unique en son genre, est le fruit d'une collaboration étonnante entre deux organisations qui partagent les mêmes valeurs : la collaboration, l'audace et la volonté de provoquer des changements concrets dans un monde en pleine transformation pour bâtir les milieux de vie de demain.

L'innovation au service d'une industrie en pleine révolution

L'industrie de la construction vit une révolution majeure, propulsée par d'importantes percées technologiques. Pomerleau, qui investit depuis plusieurs années en innovation, a l'ambition d'être le leader de cette transformation en accélérant le développement de nouvelles technologies, équipements et processus qui pourront être déployés sur des chantiers d'un bout à l'autre du pays. Dans un contexte de relance économique, il y a urgence de concevoir des bâtiments évolutifs ainsi que des infrastructures agiles qui vont répondre aux besoins concrets des collectivités.

C'est pourquoi Pomerleau a choisi d'installer son laboratoire en plein cœur du campus Factry, une organisation reconnue pour sa capacité à faire naître des projets innovants, qui placent l'humain au cœur de toute transformation.

« Avec ce projet, nous souhaitons développer de nouvelles compétences pour propulser l'industrie de la construction vers le futur, déclare Ian Kirouac, vice-président exécutif, Opérations Bâtiment Canada et Transformation d'entreprise. La créativité, c'est se donner le droit d'imaginer des solutions aux problèmes les plus complexes, et cette collaboration avec la Factry est le moyen tout désigné pour y arriver », ajoute-t-il.

« Nos entreprises regorgent déjà d'idées concrètes de collaboration, et l'arrivée d'un laboratoire hautement technologique au cœur d'une école de créativité est un grand atout. Les vrais changements de société s'opèrent lorsque les humains et les technologies se complètent intelligemment. L'association entre Pomerleau et la Factry fera cohabiter sous un même toit le meilleur du potentiel humain et technologique », affirme Marie Amiot, présidente directrice générale et co-fondatrice de la Factry.

Une façon concrète de contribuer à la relance du centre-ville

En plus, loin de délaisser un centre-ville forcé à la dormance en raison de la pandémie, Pomerleau et la Factry croient à l'importance d'offrir une occasion de plus à Montréal de se distinguer.

Situé en plein cœur du Quartier de l'innovation, le campus Factry sera le lieu de rendez-vous tout désigné pour les équipes d'innovation de Pomerleau. Elles y transigeront afin de développer des technologies prometteuses comme la robotique, la construction hors site, l'internet des objets, l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques.

« En essayant diverses technologies dans un laboratoire adapté, nous serons en mesure de déterminer avec précision leur efficacité et leur valeur ajoutée sur nos projets et pour toute l'industrie. Nous croyons au fort potentiel d'émulation avec l'écosystème créatif de la Factry », affirme Eric Lessard, vice-président, Innovation et technologie et chef des opérations numériques chez Pomerleau.

Des échanges bénéfiques pour tous

Près de 4 000 jeunes et professionnels provenant de secteurs variés visitent la Factry chaque année. Le aXLab permettra à cette relève d'apprendre auprès d'experts de Pomerleau qui prendront part à des ateliers et d'autres initiatives éducatives. Ces échanges permettront par le fait même d'inspirer les équipes d'innovation et de bonifier les projets de recherche technologique; une collaboration gagnante pour tous. Les futures programmations de la Factry, composées de formations, ateliers et événements variés, feront une place de choix aux idées, connaissances, questions et surprises qui prendront vie à même le aXLab.

Pomerleau entamera l'aménagement du aXLab au cours des prochaines semaines. Il sera dirigé par Carolyne Filion, Ing. M.ing., gérante Innovation, R&D et projets spéciaux chez Pomerleau. L'évolution des travaux et la collaboration entre Pomerleau et la Factry seront documentées et feront l'objet d'une communication régulière.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction au Canada et une pionnière en matière de bâtiments durables. Elle se spécialise principalement dans les secteurs de la construction de bâtiments, d'infrastructures, de travaux civils et d'énergies renouvelables. L'entreprise excelle également dans la conception et la construction virtuelle. Fondée il y a plus de 50 ans, la société emploie jusqu'à 4 000 personnes dans ses neuf bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le pays. En 2020, elle a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Pour plus de détails sur Pomerleau, visitez www.pomerleau.ca.

À propos de la Factry

Lancée en mai 2016, l'École des sciences de la créativité la Factry est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de développer les compétences créatives des professionnel·le·s et de la relève. Installé dans le Quartier de l'innovation à Montréal, ce campus de calibre international se distingue par son approche transdisciplinaire, sa méthode d'enseignement innovante et sa connexion avec les industries créatives et le monde des affaires. La Factry est soutenue par deux partenaires fondateurs, le Collège Sainte-Anne et l'Association des agences de communications créatives (A2C), ainsi que des partenaires publics, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

