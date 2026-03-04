TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - En collaboration avec Aecon et Stantec, Pomerleau est fière d'annoncer que son consortium a été sélectionné pour réaliser le projet de radar transhorizon dans l'Arctique (A-OTHR) du gouvernement du Canada, selon un modèle collaboratif de réalisation intégrée de projet (Integrated Project Delivery - IPD). Une phase de validation débutera au premier trimestre de 2026. À la suite de cette validation et après avoir terminé la phase d'élaboration de la conception, les travaux de construction devraient s'amorcer.

Dans le cadre du plan de modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) du Canada, le projet A-OTHR vise à mettre en place un nouveau système de surveillance des voies d'approche nordiques, offrant une capacité de couverture radar à longue portée.

Le mandat du consortium comprend le soutien à la conception et à la réalisation des infrastructures essentielles des sites nécessaires à ce système radar de nouvelle génération. Ce projet constitue une étape importante pour le renforcement de la sécurité et de la souveraineté du Canada dans l'Arctique et sera appuyé par des évaluations environnementales rigoureuses ainsi que par des activités de mobilisation et de consultation des communautés.

Citation

« Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative structurante pour la nation, qui renforce les capacités de défense du Canada », a déclaré Philippe Adam, président et chef de la direction de Pomerleau. « Ce projet confirme notre rôle de partenaire de confiance dans la réalisation d'infrastructures complexes et stratégiques, à un moment où les exigences en matière de sécurité sont en pleine évolution. En étroite collaboration avec notre client, le gouvernement du Canada, et nos partenaires, nous sommes pleinement mobilisés pour livrer ce projet ambitieux grâce à une collaboration intégrée, à l'excellence technique et à l'innovation. »

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars en 2025. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en utilisant des modèles de collaboration. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans la grande majorité de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea réalise près de 50 % des projets de construction renouvelable au pays et sa filiale ITC Construction est l'une des plus importantes entreprises de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Sa branche d'investissement, Pomerleau Capital, se spécialise dans l'investissement et le financement d'infrastructures privées. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 chantiers d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020 et l'une des entreprises les mieux gérées (Deloitte) www.pomerleau.ca.

SOURCE Pomerleau Inc.

Renseignements : Alicia Dufour, conseillère principale, Relations publiques, Pomerleau, 438 825-6948, [email protected]