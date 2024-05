Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Près de 4,6 M$ pour soutenir 8 projets en aménagement du territoire

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer une somme de près de 4,6 millions de dollars pour soutenir 8 projets du milieu municipal en aménagement du territoire et en urbanisme.

Il s'agit des premières initiatives financées dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 - Soutenir le milieu municipal en aménagement du territoire prévue dans le plan de mise en œuvre (PMO) 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT). Ce volet a été mis en place afin d'offrir un soutien accru aux instances municipales, notamment en ce qui concerne la réflexion et la planification en lien avec leurs projets en urbanisme et en aménagement du territoire.

Les projets qui recevront une aide financière sont :

Maintien et mise en valeur de la biodiversité dans Lanaudière : 1 100 000 $ pour les MRC de la région.

Aménagement de milieux de vie durables dans Lanaudière : 800 000 $ pour les MRC de la région.

Optimisation de la capacité d'accueil par la planification du territoire dans le Centre-du-Québec : 800 000 $ à la Table des MRC du Centre-du-Québec.

Production de données géomatiques en aménagement du territoire en Montérégie : 650 000 $ à l'organisme GéoMont.

Portrait des besoins en habitation en Mauricie : 529 000 $ à l'organisme Développement Mauricie inc.

Conservation des milieux naturels par un réseau de corridors écologiques dans la région du Bas-Saint-Laurent : 300 000 $ à l'organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent.

Analyse écosystémique des freins en matière d'habitation en Montérégie : 250 000 $ au Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie.

Planification en aménagement du territoire de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti : 150 000 $ à la MRC de Minganie.

Citation :

« La mise en œuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire est un important chantier collectif qui nous permettra d'atteindre les plus hauts standards en aménagement du territoire. Le milieu municipal est un partenaire essentiel pour concrétiser la vision stratégique qui guidera l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire en vue de répondre aux enjeux actuels et futurs. C'est pour cette raison que notre gouvernement poursuit ses efforts; nous accompagnons les municipalités et leur donnons les moyens nécessaires pour faire de notre vision commune une réalité, et de nos communautés des endroits où il fait bon vivre, et ce, pour encore très longtemps. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Cet appui au milieu municipal est complémentaire au volet 1 de la mesure stratégique 1.4 du PMO de la PNAAT. Il prévoit une aide financière afin de soutenir les MRC dans la mise à jour de leur schéma d'aménagement et de développement, en vue d'y intégrer les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) et, ainsi, de concrétiser rapidement les objectifs de la PNAAT. Il est prévu de dévoiler les OGAT au cours des prochains mois.

D'ici 2027-2028, d'autres projets en aménagement du territoire et en urbanisme seront financés dans le cadre du volet 2 de la mesure 1.4 du PMO de la PNAAT, pour un investissement total estimé à 17,3 millions de dollars.

