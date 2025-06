PARIS, le 16 juin 2025 /CNW/ - POINT.P, marque du groupe Saint-Gobain, et la société canadienne CarbiCrete annoncent une première en France : le démarrage, au premier trimestre 2026, d'une ligne de production de blocs de béton sans ciment dans les Hauts-de-France.

Une ligne de production au service de la construction durable

POINT.P et CarbiCrete lancent les premiers blocs béton sans ciment en France. (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

Deux ans après la signature d'un accord de coopération avec CarbiCrete, cette ligne de production permettra à POINT.P de produire dès 2026 20 000 tonnes de blocs béton sans ciment. A horizon 2027, et pour répondre aux besoins de ses clients, cette capacité sera progressivement portée à 40 000 tonnes.

Une technologie de rupture comme axe fort de l'offre durable de POINT.P

Le processus mis au point par CarbiCrete constitue une innovation de rupture pour les matériaux de construction. La technologie repose sur la réaction du CO₂ avec des sous-produits industriels tels que les laitiers d'aciérie. Ces derniers, qui remplacent intégralement le ciment, séquestrent le CO 2 et assurent ainsi le durcissement du béton.

Cette avancée permet de démontrer la possibilité de stocker du carbone dans des blocs béton et de commercialiser des blocs béton bas carbone, sans compromis sur les performances et les usages pour l'artisan. Les premières évaluations réalisées permettent de prévoir une empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie inférieure d'environ 60% par rapport aux blocs standards. La publication début 2026 d'une FDES validée par tierce partie communiquera des valeurs précises pour l'empreinte carbone.

Ce qui relevait encore de l'utopie il y a quelques années devient aujourd'hui une réalité concrète avec POINT.P et CarbiCrete : c'est une étape majeure vers une construction bas carbone.

Avec cette première ligne de production, POINT.P confirme son rôle moteur dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Ce déploiement industriel fait suite à la phase pilote menée depuis 2023, à l'issue de laquelle CarbiCrete a démontré au Québec la robustesse de sa technologie, sa viabilité économique et son potentiel d'industrialisation.

« Ce lancement industriel à venir, grande première en France, marque une étape clé dans notre stratégie vers une construction durable et décarbonée au service de nos clients. Nous sommes fiers, aux côtés de notre partenaire CarbiCrete, de passer du prototype à la production à grande échelle d'une offre de blocs plus durable fondée sur une technologie qui incarne l'innovation au service de la construction bas carbone. Ensemble, nous démontrons que le bloc béton sobre en carbone n'est plus un concept de laboratoire mais une solution tangible, fiable et prometteuse pour contribuer à un habitat durable. Et ceci sans changer le geste de l'artisan. »

Nicolas Godet, Directeur Général de POINT.P

« Notre entrée sur le marché français est un moment charnière pour CarbiCrete. POINT.P, par son envergure, sa vision et son engagement en faveur de l'habitat durable, s'est imposé comme un allié naturel pour faire émerger cette technologie à l'échelle industrielle. Cette avancée ouvre la voie à une adoption plus large de notre technologie en Europe et au-delà, nous rapprochant ainsi de la réalisation de notre vision qui consiste à faire du béton une solution pour le climat. »

Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete

